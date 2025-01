La ministre des affaires culturelles, Amina Srarfi, s’est entretenue hier mercredi avec l’ambassadrice des Emirats Arabes Unis en Tunisie, Iman Ahmed Al Salami, au sujet de la mise en œuvre de plusieurs projets de coopération culturelle entre les deux pays, dont le projet de restauration de la maison de l’érudit Ibn Khaldoun et de la mosquée où il a étudié “El Qobba”, construite au XIe siècle et monument classé depuis le 26 novembre 1928. Les deux parties ont également évoqué lors de l’entretien, le projet du Centre international des arts calligraphiques “Iqraa”, une initiative lancée en 2020 par le président de la république Kais Saied, en vue de préserver les arts calligraphiques et de mettre en valeur la richesse de la culture arabe et son ouverture sur le monde.

La ministre a, dans ce contexte, souligné la nécessité de renforcer la coopération culturelle à travers la mise en œuvre des accords signés entre les deux pays notamment dans les domaines de l’art et du patrimoine, selon un communiqué du ministère.

De son côté, l’ambassadrice émiratie a salué la dynamique de la scène culturelle en Tunisie, réaffirmant la volonté de soutenir davantage la coopération bilatérale à travers la participation aux divers événements culturels et artistiques des deux pays, et à valoriser les spécificités de la culture arabe.

Pour rappel, le projet de restauration de la maison d’Ibn Khaldoun, datant du XVIIe siècle, s’inscrit dans le cadre d’un protocole d’accord signé en 2023, prévoyant sa restauration et sa transformation en un musée consacré à ce grand érudit de la pensée et à son œuvre exceptionnelle, avec le soutien du Centre de la Grande Mosquée Sheikh Zayed (Sheikh Zayed Grand Mosque Center).