Dr. Nejib Ben Khedher possède près de 35 ans d’expérience dans l’industrie des compagnies aériennes et du voyage, au cours desquels il a occupé des postes de direction stratégique, notamment chez Travelocity en Amérique du Nord et Sabre Holdings à l’échelle internationale. Il a débuté sa carrière aux U.S.A, au sein de l’équipe innovante d’American Airlines Decision Technologies, une entité qui évoluera plus tard en Sabre Holdings.

En 2012, Dr. Ben Khedher a rejoint le groupe Emirates en tant que Directeur adjoint des systèmes d’information (Deputy CIO). Dans ce rôle, il a dirigé l’intégration des stratégies commerciales et informatiques, assurant une harmonisation des objectifs technologiques et opérationnels de l’entreprise. Depuis 2015, il est à la tête d’Emirates Skywards en tant que Vice-président Senior de la Division, où il a orchestré la transformation du programme de fidélité, le faisant évoluer d’un simple programme de voyageurs fréquents vers une plateforme de fidélité lifestyle complète. Sous sa direction, Skywards a triplé de taille et introduit plusieurs innovations majeures dans l’industrie.

Parallèlement à ces fonctions, il a assumé le rôle de CIO par intérim du groupe Emirates de novembre 2021 à mai 2023, mettant en évidence sa capacité à diriger divers secteurs au sein de l’organisation.

Le fil conducteur de la carrière de Dr. Ben Khedher est sa capacité à conduire des transformations d’entreprise, que ce soit pour améliorer les performances ou ajuster les modèles économiques face à des environnements en constante évolution.

Dr. Ben Khedher est titulaire d’un doctorat en génie industriel et recherche opérationnelle de l’Université du Michigan. Il a également obtenu trois masters en robotique, en technologies de l’information et en transport aérien, délivrés par des établissements d’ingénierie de renom à Toulouse, en France.