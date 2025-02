Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a rencontré, mercredi, à Abou Dhabi, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères des Emirats arabes unis (EAU), Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

Cités dans un communiqué du département, les deux parties ont mis l’accent sur la solidité des liens de fraternité liant les deux pays, mettant l’accent sur la nécessité d’œuvrer à les booster et à les promouvoir aux plus hauts paliers, de manière à refléter la volonté des dirigeants des deux pays et à répondre aux aspirations des deux peuples frères.

Les deux parties ont saisi l’occasion pour passer en revue les différents volets de la coopération bilatérale et les moyens de les promouvoir davantage, notamment, dans les domaines de l’économie, de l’investissement et du développement ainsi que nombre de secteurs porteurs, tels que la digitalisation et les énergies propres et renouvelables.

La réunion a permis de saluer la communauté tunisienne établie aux Émirats arabes unis pour sa réussite à s’intégrer positivement dans la société émiratie et de mettre l’accent sur son rôle actif dans l’instauration de ponts de liaison humains et culturels entre les deux pays et les deux peuples frères.

Aussi, les deux parties ont eu l’occasion d’évoquer l’évolution de la situation dans la région et de discuter de nombre de questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Toujours dans le cadre de sa visite de travail aux EAU, le chef de la diplomatie tunisienne a rencontré des membres du Conseil d’affaires tunisien à Abou Dhabi.

Lors de cet entretien, Nafti a hautement salué le rôle majeur joué par les cadres et les compétences nationales établis aux Émirats arabes unis dans la promotion des valeurs de solidarité et d’entraide entre les membres de la communauté tunisienne.

Il s’est également félicité de leur soutien aux efforts de développement de la Tunisie et leur contribution à la promotion de notre pays en tant que destination privilégiée pour les investissements et le tourisme.