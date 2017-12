Tunisie-UE : 30 millions de Dinars supplémentaires pour EMORI

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Slim Khalbous s’est entretenu, hier, mercredi, au siège du ministère avec l’ambassadeur de l’Union Européenne à Tunis Patrice Bergamini.

La rencontre a permis d’examiner les relations de coopération entre les deux parties.

Il a été convenu, à cette occasion, d’augmenter le budget du programme EMORI, programme tunisien d’appui à l’Education, la Mobilité, la Recherche et l’Innovation, qui passe ainsi de 60 millions d’Euros à 70 millions d’Euros, soit une enveloppe de 30 millions de dinars supplémentaires.

Il s’agit, en outre, de renforcer la collaboration entre l’Union Européenne et la Tunisie en matière de recherche, notamment pour les programmes Horizons 2020 et de reconduire le programme et le bureau national tunisien Erasmus + pour la période 2018-2020.