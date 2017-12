“Je souhaiterais que 80% des exposants au Salon AFRIBAT 2018 soient des Tunisiens“.

Voilà en peu de mots ce qu’a déclaré Ridha Fourati, président de la Chambre de commerce et d’industrie, lors de la conférence de presse que la CCIS a organisée, jeudi 21 décembre, à la Maison de l’exportateur “CEPEX“ à Tunis. Cette rencontre avait pour objectif d’expliquer aux chefs d’entreprises, en particulier, aux médias et à l’ensemble des opérateurs tunisiens, en général, l’importance pour eux de cette manifestation commerciale tunisienne dans un pays africain du sud du Sahara.

Outre Aziza Hatira, p-dg du Centre de promotion des exportations (CEPEX), le secrétaire d’Etat chargé du Commerce extérieur, Hichem Ben Ahmed, était également présent lors de cette conférence de presse. Ikram Makni et Aïda Loukil (du côté de la CCIS) et un représentant du ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, complèent le tableau d’honneur.

Cependant, on regrettera la faible présence à cette rencontre des hommes d’affaires pour qui ce Salon est destiné. Certains diront sans doute que le rôle de nous journalistes consiste à donner un large écho à cette information. Mais n’empêche, la présence de ces derniers ne peut en aucun cas remplacer celle des opérateurs tunisiens lesquels auraient pu poser des questions aux organisateurs d’AFRIBAT.

Mais passons pour rappeler que le Salon Africain du Bâtiment et des Métiers connexes «AFRIBAT: Cameroun 2018» qui se tiendra du 17 au 22 avril 2018 dans la capitale camerounaise, Yaoundé, plus précisément au Parc des Expositions de Tsinga, est une réplique africaine du Salon MEDIBAT.

Cette première édition est organisée par la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax en partenariat avec la Chambre de commerce, d’industrie, des mines et de l’artisanat du Cameroun (CCIMA).

Elle est parrainée par la Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones (CPCCAF), et soutenue par les ministères tunisiens du Commerce et de l’Equipement, mais aussi par le CEPEX.

Pourquoi cette manifestation économique est importante pour la Tunisie ? C’est tout d’abord parce qu’AFRIBAT est une opportunité pour les entreprises tunisiennes spécialisées dans le bâtiment et les travaux publics pour montrer leur savoir-faire et leur expertise en la matière.

Ensuite, géographiquement, le Cameroun se situe en Afrique centrale, donc à mi-chemin entre l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique australe et constitue le noyau dur de la COMESA laquelle compte plus de 100 millions de consommateurs.

Le secrétaire d’Etat au Commerce extérieur, Hichem Ben Ahmed, a annoncé que la délégation tunisienne au Salon AFRIBAT sera conduite par le ministre du Commerce.

En outre, il a rappelé que l’accord d’adhésion de la Tunisie à la COMESA sera signé très prochainement, rappelant au passage que cet accord s’inscrit dans une logique de gagnant-gagnant.

Toujours dans cette optique d’ouverture de la Tunisie, M. Ben Ahmed a également souligné que des efforts sont en cours au niveau de la présidence du gouvernement pour la signature d’un accord préférentiel entre la Tunisie et la CEDEAO.

La troisième raison, c’est que toutes les conditions –ou presque- sont réunies pour faciliter le voyage des chefs d’entreprise tunisiens au Cameroun (réduction sur les billets d’avion, prise en charge du FOPRODEX, tarifs dans les hôtels à Yaoundé négociés par la CCIS…), sans oublier la possibilité d’avoir des rendez-vous BtoB sur place et autres facilités douanières pour les exposants…

A ne pas oublier également que Tunisair inaugurera une ligne aérienne Tunis-Douala en 2018.

Enfin, nous pouvons dire sans tromper que toucher le marché camerounais c’est également toucher les marchés nigérian, gabonais, tchadien…

Bref, nos professionnels du secteur BTP ne devraient pas hésiter pour aller visiter AFRIBAT, car ce Salon pourrait leur ouvrir de gigantesques débouchés.

En tout cas, la balle est dans votre camp. A vous de la saisir !

Tallel BAHOURY