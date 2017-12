Les souscriptions à l’augmentation de capital de la Banque de l’Habitat, ouvertes au public le 17 novembre 2017, ont été clôturées le 15 décembre 2017.

Le capital de la Banque est ainsi porté de 170 à 238 millions de dinars par la souscription en numéraire et l’émission de 6.800.000 actions nouvelles et l’incorporation de réserves et attribution de 6.800.000 actions nouvelles gratuites.