La BH BANK lance un appel à candidature pour la désignation d’un administrateur indépendant pour siéger au sein de son conseil d’administration et présider le comité des risques, dont le mandat est de trois (3) ans, portant sur les exercices 2023, 2024 et 2025 et peut être renouvelé une seule fois.

Voici les conditions de la candidature :

