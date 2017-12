La Banque Centrale de Tunisie (BCT) mettra en circulation, à compter d’aujourd’hui 21 décembre 2017, un nouveau billet de banque tunisien de vingt dinars (type 2017) ayant cours légal et pouvoir libératoire.

Le billet de vingt dinars (type 2017), circulera concurremment avec les autres billets et pièces actuellement en circulation.

Les principales caractéristiques de ce billet sont les suivantes sont les suivantes :

Les dimensions de ce billet sont : 153 mm x 76 mm avec pour couleur dominante le rouge.

Au recto avec impression en taille douce figure le portrait du martyr ” FARHAT HACHED ” (1914-1952) avec en haut, le texte ” Banque Centrale de Tunisie ” en arabe et au- dessous la valeur du billet en toutes lettres en arabe . Au milieu, à gauche du portrait, le nombre “20” figure en grand format et en bas, la date d’émission “25-7-2017”. En bas, sur les bords inférieurs droit et gauche, trois traits horizontaux pour les malvoyants sont aisément reconnaissables au toucher.

Avec impression Offset se trouvent des motifs floraux et des éléments d’arabesque de manière stylisée sur l’arrière – plan du billet. Le nombre “20” figure dans le coin supérieur droit.

Une couche de vernis ou vernissage post-impression protège les deux faces du billet contre la salissure et les matières grasses.

Les numéros de série et d’ordre du billet sont composés de sept chiffres et figurent en bas à droite et en haut à gauche.

En bas, à droite, se trouvent les signatures du Gouverneur de la Banque et du Vice-Gouverneur.

Au verso du nouveau billet se trouve en haut, le texte suivant en français : “Banque Centrale de Tunisie”. Se trouve à droite, une vue rapprochée et partielle de l’amphithéâtre d’El Jem, au centre une vue panoramique de ce monument et en bas, au premier plan, un chapiteau corinthien du même monument . Des motifs en arabesque figurent de manière stylisée sur l’arrière-plan du billet. Par ailleurs, en bas à gauche, figure la valeur nominale du billet “VINGT DINARS” en toutes lettres françaises.

En haut à droite, figure le texte “20 Dinars” en arabe et à gauche, en haut le nombre “20” et en bas, le nombre “20” avec le texte “VINGT DINARS”.

Concernant les éléments de sécurité, au recto et outre l’impression en taille douce figure un filigrane situé à droite du billet représentant le portrait de ” Farhat Hached ” et au-dessous à droite, le nombre “20” qui apparaissent nettement lorsqu’on regarde le billet à travers la lumière ;

Un fil tridimensionnel de largeur 4,5 mm ou Fil de sécurité à fenêtres ” RAPID® “, placé à droite du portrait parallèlement à la largeur du billet, apparaît de façon discontinue. Vu à travers la lumière, ce fil est perceptible en continu. Lorsqu’on incline le billet de haut en bas, un effet optique se produit avec l’apparition du nombre ” 20 ” et d’un mouvement dynamique de barres sur un fond tridimensionnel.

Se trouve également sur le nouveau billet un Elément ” SparkLive ” ou cercle situé dans le coin supérieur gauche contenant le nombre “20” à son milieu et dont la couleur vire de l’or au vert selon l’angle de vue. Cet élément présente un effet tournoyant faisant apparaître, selon l’angle de vue, un ou deux anneaux en mouvement autour d’un axe central sur un fond tridimensionnel.

Par ailleurs une impression en micro-lettres du texte ” VINGT DINARS ” figure au-dessous du portrait et dans divers endroits sur les quatre bords du billet .

Au verso se trouve un couchage iridescent ou bande réfléchissante, de couleur or, placée dans la partie droite du billet et contenant, dans le sens vertical, une série du nombre “20”. Cette bande est particulièrement visible sous certains angles et selon l’inclinaison du billet.

En outre une impression en micro-lettres des textes suivants figure également au verso du billet, à savoir l'inscription "VINGT DINARS" sur les bords droit et gauche du billet , le texte "L'AMPHITHEATRE D'EL JEM " inscrit sur le pourtour de l'amphithéâtre situé au milieu du billet ; et l'inscription "BANQUE CENTRALE DE TUNISIE" sur une ligne diagonale au- dessous de l'amphithéâtre situé à droite.

RECTO ET VERSO figurent de petits cercles dispersés sur les deux faces du billet, en dehors de la zone du filigrane, constituant un dispositif anti-photocopieurs en couleur ; d’autres éléments figurent sur les deux faces du billet constituant un dispositif anti-scanner ; Se trouve également un élément de transvision : Les éléments et couleurs du motif en arabesque situé dans la zone du filigrane en haut au recto et au verso se complètent en regardant le billet à travers la lumière.

Le billet réagit lorsqu’il est exposé aux rayons ultraviolets avec l’apparition sur les deux faces du billet, de fibres fluorescentes de couleurs rouge, bleue, verte et jaune, l’apparition au recto , en haut à gauche , d’une forme géométrique fluorescente , de couleur verte , contenant le nombre “20” et au-dessus ce nombre apparaît en vert ; en bas à gauche, un motif floral fluorescent apparaît en vert contenant le nombre “20” en rouge ; le numéro de série et d’ordre du billet, situé en haut à gauche, prend une couleur fluorescente verte.