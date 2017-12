A défaut de réalisations perceptibles, la présidence du gouvernement, apparemment soucieuse de créer un choc psychologique, vient de communiquer sur une nouvelle méthodologie de travail hebdomadaire tendant à intensifier et à booster l’action gouvernementale.

Ainsi, le conseil des ministres sera tenu chaque mercredi à 10 heures du matin et jusqu’à midi.

A son ordre du jour, des projets de loi et de décrets, les rapports des commissions sociales, économiques et juridiques, les plans d’action des ministères, leurs projets futurs et en cours de réalisation dans les domaines de l’infrastructure et d’autres thèmes qui peuvent être dictés par la conjoncture.

La réunion du conseil des ministres est précédée, lundi et mardi, par les réunions des commissions économique, sociale et juridique.

La Commission économique, qui tiendra ses réunions chaque lundi à 15 heures au palais du gouvernement à la Kasbah, sera composée des ministres des Finances, du Développement, des Domaines de l’Etat et des affaires foncières, de l’Industrie et des PME, du Commerce, des Affaires locales et de l’environnement, de l’Energie, de l’Agriculture, de l’Habitat, du Tourisme, des TIC, du Transport, et du ministre auprès du chef du gouvernement chargé des Grandes réformes.

En vertu de cette nouvelle restructuration, le chef du gouvernement nomme le président de la Commission selon la nature des dossiers examinés.

Par ailleurs, la présence personnelle des ministres est exigée.

La présidence du gouvernement et les départements ministériels peuvent suggérer des dossiers pour examen. La Commission économique est appelée à présenter, chaque semaine, au Conseil des ministres, un rapport sur les dossiers examinés.

La Commission sociale sera composée des ministres des Affaires religieuses, de l’Education, de l’Enseignement supérieur, de la Jeunesse et des Sports, de la Femme, de la Santé, des Affaires sociales, de la Formation professionnelle, et de la Culture.

La présidence des réunions de la Commission sociale sera assurée alternativement par un des ministres membres.

La commission se réunit, chaque mardi, à 15 heures au palais du gouvernement à la Kasbah pour examiner les dossiers à caractère social.

Quant à la Commission juridique, elle est composée du ministre auprès du chef du gouvernement chargé des Relations avec l’ARP, le conseiller auprès du chef du gouvernement chargé de la fonction publique, du conseiller juridique et de la législation auprès du gouvernement, et les ministres concernés par les dossiers examinés.

La commission, qui examinera les projets de textes de loi et de procédures diverses, tient ses réunions, chaque lundi à 10 heures, au palais du gouvernement à la Kasbah.

ABS