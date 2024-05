Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a présidé, mardi, un conseil ministériel consacré aux préparatifs qui seront engagés par les différents départements ministériels en prévision du retour des Tunisiens à l’étranger

Lors de cette réunion, l’accent a été mis sur les moyens permettant de faciliter la délivrance des documents de voyage dans les plus brefs délais et d’améliorer les services et les prestations fournies au niveau des aéroports, des ports et des postes frontaliers terrestres, cite un communiqué de la présidence du gouvernement.

Le Conseil, a par ailleurs, appelé le ministère des Affaires sociales à « revoir en profondeur les textes réglementaires régissant la couverture sociale des Tunisiens établis à l’étranger. »

A ce propos, il a invité le ministère à œuvrer de concert avec le département des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger en vue de sensibiliser la communauté tunisienne à l’étranger à ses droits et privilèges accordés par les conventions bilatérales conclues entre la Tunisie et leurs pays de résidence.

Plusieurs ministres et hauts responsables ont été présents à cette réunion, dont notamment, ceux de l’Intérieur, des Finances, des Affaires sociales, des Technologies de la communication et du Tourisme ainsi que de hauts responsables de la garde des frontières et de la Douane.

Pour rappel, au mois d’avril dernier, un conseil des ministres s’est penché sur l’examen des mesures à prendre en faveur des membres de la communauté tunisienne à l’étranger.

Dans ce contexte, il a été décidé, notamment, l’octroi de 500 billets de voyage à bas prix au profit des familles défavorisées de la communauté tunisienne à l’étranger, l’aménagement de l’espace extérieur consacré aux voyageurs au port de La Goulette et la décision de porter au double, de 18 à 36, le nombre de guichets d’enregistrement dédiés au retour de la communauté tunisienne à l’étranger.