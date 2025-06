Le président de la République Kais Saied a affirmé qu’il se trompe celui qui croit pouvoir empêcher l’application de la loi et du principe de redevabilité, soulignant que nombreux services publics ne fonctionnent pas conformément à la politique arrêtée par l’État tunisien ni dans le respect de la législation en vigueur.

Présidant jeudi le conseil des ministres, il a ajouté que le crime est double lorsque, non seulement, on se soustrait à son devoir, mais qu’en plus, on entrave délibérément la mise en œuvre des projets nationaux, dans le seul but d’attiser les tensions sociales par tous les moyens.

Certains responsables ont failli à leur devoir, a-t-il fait observer, jugeant inadmissible que le président de la République se trouve obligé d’intervenir pour résoudre un problème censé relever de la compétence d’un responsable local.

Kais Saied a jugé “absolument anormales” les coupures fréquentes d’eau et d’électricité dans plusieurs régions de la République. Il a insisté sur le besoin d’une nouvelle approche nationale des services publics incluant entre autres les transports, la santé, le marché de gros….

L’Etat social et la révolution législative doivent être suivis par une révolution administrative et culturelle, a-t-il soutenu.

La solution ne peut être que de portée nationale et non sectorielle. Elle doit s’inscrire dans le cadre d’une approche globale, a-t-il fait observer.

L’Etat tunisien ne cède pas à la pression du chantage et ceux qui se posent aujourd’hui en victimes portent pourtant une part de responsabilité dans l’appauvrissement d’une large partie de la population.

Les Tunisiens sont victimes d’une politique adoptée depuis des décennies qui a sapé les fondements de plusieurs services publics comme la santé, l’éducation, le transport, la sécurité sociale….., a-t-il fait observer.

C’est un combat mené sur plusieurs fronts que nous menons, aujourd’hui, pour asseoir les fondements de la justice sociale dans le cadre d’un Etat qui garantit, effectivement, les droits et les libertés…

La souveraineté de l’Etat tunisien est indiscutable, nous traitons en position d’égal à égal et nos positions sont claires puisqu’elles procèdent de la volonté de tous les Tunisiens, a-t-il, par ailleurs, souligné, insistant que le pays avance dans la bonne voie, celle tracée par le peuple.

Les infiltrés qui se sont immiscés dans l’administration tunisienne pour servir les intérêts des lobbies doivent comprendre que la Tunisie appartient à un peuple souverain et non à ceux qui ont pris le contrôle de l’économie et du taux de croissance, où presque tous les services publics ont été cédés, a poursuivi le président de la République avant de souligner l’engagement de l’Etat tunisiens à restituer les ressources des Tunisiens.

Abordant le dossier des fonds spoliés, le président de la République a fait savoir que plusieurs parties étrangères évoquent des prétextes juridiques pour justifier leur rétention.

Il a par ailleurs souligné l’urgence d’accélérer la réforme de plusieurs structures qui représentent une véritable hémorragie pour les finances publiques.