Par cette initiative, la Fédération tunisienne du textile-habillement consacrerait-elle les principes de représentativité, d’autonomie et de solidarité des industriels du textile-habillement tunisiens ?

La Fédération tunisienne du textile et de l’habillement (FTTH) tiendra son premier congrès électif dimanche 17 décembre 2017 à Monastir. La FTTH regroupe tous les opérateurs du textile qui ont quitté la Fenatex de l’UTICA, refusant catégoriquement l’accord sur les augmentations salariale signé le 10 mars 2017 entre la centrale patronale historique et l’UGTT. Un congrès fondateur de la FTTH a eu lieu en mai dernier réunissant plus de 400 chefs d’entreprise du secteur ; congrès au cours duquel fut adopté un statut et un règlement intérieur qui traduit une nouvelle gouvernance du secteur.

Pour la création de la nouvelle Fédération, les fondateurs ont veillé à consacrer l’union et la solidarité des opérateurs du secteur et cela à plusieurs niveaux. Ainsi ont-ils veillé à garantir la représentativité de toutes les régions dans le Conseil national et ont fait en sorte que toutes les branches du secteur y soient présentes.

Le congrès de dimanche prochain constituera une étape-phare du processus engagé depuis le 11 mars dernier, date d’un rassemblement des industriels du secteur à partir duquel a mûri l’idée du lancement d’une nouvelle organisation représentative, indépendante et militante des chefs d’entreprise du secteur.

Ce rassemblement des industriels du textile-habillement ne se réduira pas à un simple scrutin électoral mais il constituera également l’occasion d’un débat sur des thèmes majeurs qui concernent l’avenir du secteur.

C’est Hassine Dimassi, ancien ministre des Finances, qui introduira les discussions sur «l’impact des augmentations des prélèvements sociaux et les nouvelles mesures fiscales de la loi de finances 2018» sur l’activité du textile-habillement du pays.

Khalil Laâbidi, président de l’Instance tunisienne de l’investissement, nouvellement mise en place en vertu de la nouvelle loi sur l’investissement, initiera par la suite le débat sur «Le cadre et les incitations des investissements dans le secteur du textile en Tunisie».

Ahmed El Karm, président du directoire d’Amen Bank, lancera les échanges sur «Les nouveaux mécanismes de financement du secteur textile-habillement en Tunisie».

Quant au staff de la société Medinet, il présentera la plateforme «B2B textile.tn», le support d’appui à la compétitivité de la chaîne de Valeurs du secteur textile et habillement.

Les élections interviendront après cette matinée -qui s’annonce studieuse et enrichissante- pour choisir les membres des conseils régionaux, ouvrant ainsi la voie à la constitution du Conseil national et du Bureau exécutif ainsi qu’à la désignation du président de la Fédération tunisienne du textile-habillement.

D’après communiqué