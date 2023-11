Un programme spécial de préparation est en train d’être élaboré à l’intention de Jonathan Lourimi (Bobsleigh), en prévision de sa participation aux Jeunes Olympiques de la Jeunesse d’hiver “Gangwon-2024“, en Corée du Sud, en coordination avec des techniciens suédois, puisque le jeune athlète tunisien réside en Suède, a annoncé le Comité National Olympique Tunisien (CNOT).

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver prévus du 19 janvier au 2 février 2024 réuniront plus de 2600 athlètes représentant 70 pays dont la Tunisie qui participera pour la première fois de son histoire à ces joutes.

Le programme des JOJ d’hiver comprendra 15 disciplines dans 7 sports qui se dérouleront dans les villes de PyeongChang, Gangneung et Jeongseon appartenant à la province de Gangwon.

A ce propos, le président du CNOT, Mehrez Boussayène, également membre du Comité international olympique (CIO), a indiqué que la qualification historique du jeune Jonathan Lourimi en tant que premier sportif tunisien à participer aux JOJ d’hiver, outre les bonnes performances de Sophie Ghorbel et Baya Mokrani aux qualifications, sont le fruit de grands sacrifices des athlètes, de la coopération de leurs parents et de la volonté du CNOT d’offrir aux jeunes tunisiens résidant en Tunisie et à l’étranger l’opportunité d’intégrer les sports d’hiver, partant de la conviction qu’ils sont capables d’exceller dans ce domaine.

Pour rappel, huit athlètes tunisiens résidant en Tunisie et à l’étranger ont été sélectionnés pour participer à l’expérience de préparation aux Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver 2024 dont ces trois derniers qui sont parvenus à atteindre des étapes avancées des qualifications.

La préparation des athlètes tunisiens s’est inscrite dans un programme plus large incluant 50 athlètes masculins et féminins d’Afrique, à l’initiative de la Corée du Sud qui accueillera les Jeux, et réalisé en coordination avec l’Association des Comités Nationaux Olympiques Africains (ACNOA), qui a adopté le projet compte tenu de sa contribution à la promotion de l’image de l’Afrique lors des manifestations olympiques.

Le projet a été lancé en janvier 2022 par la Fondation coréenne ” New Horizon’s Academy ” pour inclure la préparation d’environ 50 athlètes africains sélectionnés en coordination avec l’ACNOA dans divers pays africains dans le but de qualifier le plus grand nombre possible d’Africains pour le rendez-vous olympique d’hiver, alors que les JOJ d’hiver n’attiraient auparavant que 3 pays africains au maximum.

Il est à noter que le trio tunisien (Lourimi, Ghorbel et Mokrani) fait partie de la cinquantaine d’athlètes africains qui ont réussi à atteindre un stade avancé des qualifications.

Le président du CNOT a, à ce propos, exprimé sa gratitude à Pyeongchang Foundation Legacy 2018, à la province de Gangwon et au ministère sud-coréen de la Culture et des Sports qui avaient lancé le projet “New Horizons”, en coordination avec l’Association des Comités Nationaux Olympiques Africains, afin d’offrir aux jeunes du continent africain l’opportunité de pratiquer les sports d’hiver et d’assurer la participation du plus grand nombre possible de pays africains aux Jeux de Gangwon, soulignant le que programme a été réussi.

Le CNOT a été l’un des premiers comités olympiques africains à participer à ce projet, tout en étant convaincu de la capacité de la jeunesse tunisienne que ce soit en Tunisie ou à l’étranger, à relever ce genre de défis, grâce à l’implication d’un certain nombre d’acteurs dans le processus de détection des jeunes talents dans les différentes spécialités des sports d’hiver, et qui ont réussi à sélectionner huit éléments qui ont profité de plusieurs stages depuis début 2022 à Pyeongchang.

Il est à noter que la quatrième édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver qui se tiennent tous les quatre ans est un festival sportif, olympique et culturel lancé par le Comité International Olympique pour promouvoir la solidarité et l’échange entre les jeunes du monde entier.