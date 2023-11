La Tunisie s’est qualifiée pour la première fois de son histoire aux Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver de Gangwon 2024 grâce au jeune tunisien Jonathan Ourimi, qui a réussi vendredi à Pyeongchang (Corée du Sud) à franchir la huitième course de l’épreuve de bobsleigh.

Sophie Ghorbel et Beya Mokrani ont également réussi à accomplir un parcours jusqu’ici réussi en achevant six courses en attendant les deux dernières étapes, en décembre prochain en Autriche, confortant leurs chances de qualification pour les Jeux d’hiver.

A cette occasion, Mehrez Boussayène, membre du Comité International Olympique et président du Comité National Olympique Tunisien (CNOT), a déclaré que l’exploit historique de Jonathan Ourimi fait honneur au sport tunisien, et permettra à la Tunisie d’être présente pour la première fois de son histoire aux grands rendez-vous des sports d’hiver.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Boussayène a indiqué que Sophie Ghorbel et Beya Mokrani qui résident en Tunisie, ont également réussi à accomplir un parcours important sur la voie de la qualification aux Jeux olympiques d’hiver. Il s’est déclaré à cet effet optimiste quant à leurs chances de réaliser des résultats exceptionnels pour se qualifier à leur tour aux Jeux de Gangwon-2024.

” La qualification du jeune Ourimi est le fruit d’un programme de travail que le Comité National Olympique Tunisien a tenu à achever dans le silence pendant des mois en misant sur des jeunes éléments résidant en Tunisie et dans les pays européens, pour garantir à notre pays Tunisie de figurer parmi les pays habitués à participer aux Jeux d’hiver”, a indiqué Boussayène.

Il a souligné que le CNOT n’a cessé de mettre tous ses moyens et ses relations au service du sport tunisien et a toujours veillé à assurer l’encadrement nécessaire aux jeunes athlètes tunisiens à l’intérieur et à l’extérieur du pays, ajoutant que cette réussite traduit la confiance placée dans les jeunes tunisiens et dans leur capacité à relever les défis et à honorer le sport national à l’étranger.

Boussayène, élu membre du CIO en octobre dernier, a ajouté que la participation aux Jeux olympiques d’hiver est un droit pour tous les athlètes du monde, se déclarant confiant quant à la capacité du sport tunisien à inscrire son nom dans l’histoire de ces jeux et à conforter sa bonne réputation dans les grands rendez-vous olympiques.

Le président du CNOT a d’autre part indiqué que la Tunisie est désormais membre de la Fédération internationale de ski, annonçant le lancement d’un programme de coopération avec la Fédération coréenne et la Fédération internationale de la discipline afin de réunir les meilleures conditions de préparation aux athlètes tunisiens passionnés par ces sports.

Il a affirmé que cette préparation pourra être faite en Tunisie à travers l’aménagement d’un parcours précis en coordination avec les experts du domaine et ce afin de bien préparer l’élite nationale dans cette discipline généralement pratiquée dans les pays connaissant des chutes de neige tout au long de l’année.

Par ailleurs, Mehrez Boussayène a estimé que son élection au sein du CIO constituera le meilleur moyen pour servir davantage le sport tunisien dans les différentes disciplines sportives olympiques d’hiver et d’été.

Il a indiqué que le CNOT, en coordination avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports, cherchera à lancer une fédération spécialisée dans les sports d’hiver, afin qu’elle soit une structure qui œuvrera à la promotion des sports d’hiver, à la formation de ses praticiens et à leur fournir le soutien nécessaire.