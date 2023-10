La balance commerciale du secteur Textile-Habillement (TH) a enregistré une amélioration de 16,2 points, pour les 8 premiers mois 2023, par rapport à la même période de 2022, passant de 116,6% à 132,8%, selon la lettre économique publié, jeudi, par le Centre technique du textile (CETTEX).

Les exportations du secteur textile et habillement (TH) ont connu une hausse de 10% pour atteindre 6466,19 millions de dinars. En euro, ces exportations ont progressé de 7,76% à 1939,45 millions d’euros. En volume, les exportations du secteur TH ont baissé de 4,54%, à 109760,44 tonnes.

Quant aux importations du secteur TH, elles ont régressé de 3,45% pour se situer à 4868,66 MD. En euro, ces importations ont chuté de 5,41% à 1460,20 millions d’euros. Pour la filière habillement, les exportations ont progressé de 11,54% pour s’établir à 5504,12 MD.

Idem pour la filière textile qui a marqué une hausse de ses exportations de 1,95% (en dinar) et une baisse de 6,41% en tonnes.

Les rubriques “Tissus” et “Revêtements & Tapis” sont parmi les produits qui ont enregistré des baisses, respectivement de 25,04% et de 77,16% en dinar. En valeur, les exportations textiles ont reculé pour la France (-0,77%) et progressé vers l’Italie (+12,38%) et la Slovaquie (+175,22%).

Concernant les importations TH, réalisées sous le régime suspensif (RS), les importations de fibres ont baissé de 25,54% en dinar et de -50,72% en poids. Les importations de l’Italie, premier fournisseur de ce produit, ont connu une diminution de 5,40% en dinar. La Chine, second fournisseur, a marqué une hausse de 69,28% en dinar.

S’agissant des importations de fils, elles ont baissé de 12,81% en dinar. L’Italie, en tête des fournisseurs, a marqué une hausse des importations de 7,77% en dinar, contre une baisse de 15,13% en poids.

La Turquie, second fournisseur de la Tunisie, a enregistré une diminution de ses exportations de 33,79% en dinar.

Quant à l’analyse des importations TH destinées au marché local (mise à la consommation) et réalisées hors régime suspensif (HRS), les données font ressortir une baisse des importations de fibres de 37,32% en dinar. La Turquie repasse en position de premier fournisseur avec une forte croissance de 292% en valeur et 230% en poids. Le Bangladesh, second fournisseur, a enregistré une diminution de 71,6% en valeur.

Pour les importations de vêtements, elles ont baissé de 14,56% en dinar. Près de 26% de ces importations sont en provenance de la Turquie. Les importations de fils et de tissu ont enregistré, au cours des 8 premiers mois 2023, une régression en dinar respectivement de 6,46% et 10,37%, indique la meme source.