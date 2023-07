La valeur des exportations du secteur textile et habillement a enregistré, jusqu’à fin juin 2023, une hausse de 12,17% par rapport à la même période de 2022, pour s’établir à 5090,88 millions de dinars.

C’est ce qui ressort du dernier numéro de la lettre économique du Centre Technique du Textile (CETTEX) consacré au mois de juin 2023.

En euros, les exportations de ce secteur ont évolué de 9,59%, atteignant 1527,24 millions d’euros.

En termes de poids, les exportations ont cependant reculé de 4,42%, à fin juin 2023, comparativement à la même période de 2022, pour atteindre 86 691,26 tonnes.

Selon le Cettex, l’analyse par marché des exportations des vêtements en chaîne et trame montre une croissance en valeur et en poids sur les principaux marchés à savoir l’Allemagne (+16,34% en dinars et +4,47 en poids) et l’Italie (+28% en dinars et +7,31% en poids).

La France, quant à elle, a enregistré une hausse de 7,79% en dinars et une légère baisse de -1,46% en poids.

Pour ce qui est des exportations de la filière textile, elles ont connu une hausse de 1,30% en dinars et une baisse de 7,75% en tonnes. En valeur, les exportations de cette filière ont enregistré un recul vers le marché français (-3,02%) et une hausse vers le marché italien (+22,26%).

En ce qui concerne les importations textile et habillement, leur valeur a connu, jusqu’à fin juin 2023, une baisse de 2,84% par rapport à la même période de 2022, pour s’établir à 3811,42 millions de dinars.

En euros, elles ont également baissé de 5,07% pour s’établir à 1143 millions d’euros. En termes de poids, les importations de ce secteur ont reculé de 7,72%, atteignant 183135, 05 tonnes.

L’analyse des importations textile-habillement, réalisées sous le régime suspensif (RS) montre que l’Italie demeure le premier fournisseur de la Tunisie suivie de la France, la Turquie, l’Allemagne, la Chine, la Belgique et l’Espagne.