Les accords d’Oslo sont une série de négociations entre l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) et le gouvernement israélien qui ont eu lieu entre 1993 et 1995. Ils ont abouti à la signature de deux accords, l’accord sur les principes fondamentaux (13 septembre 1993) et l’accord sur la mise en œuvre de l’autonomie intérimaire (28 septembre 1995).

L’accord sur les principes fondamentaux a établi le principe d’une solution à deux États pour le conflit israélo-palestinien. Il a également reconnu l’OLP comme le représentant du peuple palestinien et a prévu la création d’une entité palestinienne autonome dans les territoires occupés de Cisjordanie et de la bande de Gaza.

L’accord sur la mise en œuvre de l’autonomie intérimaire a été mis en œuvre en plusieurs phases. La première phase, qui a duré jusqu’en 1999, a vu la création de l’Autorité palestinienne, un gouvernement autonome palestinien chargé de l’administration des territoires occupés. La deuxième phase, qui a débuté en 1999, a prévu la création d’un État palestinien indépendant.

Les accords d’Oslo ont été un événement historique dans le conflit israélo-palestinien. Ils ont été salués par la communauté internationale comme un signe d’espoir pour la paix. Cependant, ils n’ont pas réussi à résoudre le conflit de manière définitive.

Les principaux obstacles à la paix

Les accords d’Oslo ont été confrontés à de nombreux obstacles, notamment :

Le refus de certains Israéliens de reconnaître le droit des Palestiniens à un État indépendant.

La violence entre les deux parties.

Les différends sur les frontières d’un État palestinien.

Le statut de Jérusalem.

L’avenir des accords d’Oslo

Les accords d’Oslo sont toujours en vigueur, mais ils sont actuellement en suspens. Les négociations entre les deux parties ont été suspendues depuis 2014.

L’avenir des accords d’Oslo est incertain. Il est possible qu’ils soient renégociés ou qu’ils soient abandonnés.