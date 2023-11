Les travaux du 10ème Congrès International de la Recherche Appliquée en Textile et Matériaux CIRATM-10, ont démarré, jeudi, à l’Institut supérieur des études technologiques (ISET) à Ksar Hellal (Gouvernorat de Monastir) et se poursuivront jusqu’au 11 novembre courant, avec la participation de spécialistes venus de Tunisie, Canada, France et Allemagne.

L’importance scientifique de ce congrès international, repose sur la dynamique de coopération entre plusieurs centres de recherche internationaux et institutions industrielles du secteur du textile, “secteur prometteur et l’un des piliers de l’économie nationale”, a indiqué la directrice générale de la valorisation de la recherche scientifique au ministère de l’enseignement supérieur, Rim Said.

Pour sa part, l’ambassadrice du Canada en Tunisie, Lauraine Diguer a mis l’accent sur l’existence d’intérêts communs et de coopération canado-française-tunisienne dans le domaine de la recherche scientifique.

A travers 77 interventions, dont 12 communications présentées à distance depuis le Canada, les conférenciers aborderont les évolutions scientifiques et technologiques dans la filière du textile et les voies de transfert technologique.