Les travaux de réhabilitation et d’asphaltage de 25 kilomètres de pistes vicinales dans le gouvernorat de Jendouba ont été lancés mardi, et ce, après la résolution des problématiques freinant l’octroi des licences d’exploitation des carrières dont l’arrêt de production est responsable du retard enregistré dans la réalisation de plusieurs projets d’infrastructure dans le pays, selon le ministre de l’Equipement et de l’habitat, Salah Zouari.

En visite de travail dans la région, le ministre a pris connaissance du projet de réhabilitation de la route régionale reliant Boussalem et Tibar d’une part et Souk Essibt et la route nationale numéro 6 d’autre part.

Le projet contribuera au renforcement du réseau routier dans le gouvernorat de Jendouba et à sa protection contre les inondations via la création de ponts, selon ses déclarations.

Financé par le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) à hauteur de 54 millions de dinars, le projet vise à relier les régions intérieures du gouvernorat de Jendouba et réduire l’impact des inondations

Zouari a, également mis l’accent lors de sa visite, sur la disposition des ministères de l’équipement et des domaines de l’Etat à œuvrer à achever les projets publics bloqués et entamer l’octroi des licences d’exploitation de roches afin de fournir les produits de carrière, lesquels constituent une des principales causes du retard des projets à Jendouba et ailleurs.

Il a rappelé que le ministère de l’équipement et les autres parties concernées œuvrent à fournir les terrains qui devraient abriter les projets proposés dans le cadre du plan de développement 2026/2030.

Le ministre a en outre inspecté des projets routiers et des ponts à Boussalem, Fernana, Aïn Draham et Tabarka