Le lundi 30 juin 2025, un vent de fraîcheur créative a soufflé sur la Piscine Municipale du Belvédère à Tunis, transformée pour l’occasion en un catwalk d’avant-garde.

L’école ESMOD Tunisie (Tunis & Sousse) y a présenté la 36ème édition de son Grand Défilé annuel, vitrine éclatante des talents émergents de la mode tunisienne.

Une soirée à ciel ouvert, immersive et inspirante, devant un public nombreux et conquis.

Un rendez-vous incontournable de la scène créative tunisienne

Plus de 800 invités se sont réunis autour du bassin, dans une scénographie épurée et contemporaine.

Diplomates, stylistes, Mannequins, influenceurs, industriels et professionnels de la mode étaient présents pour découvrir les collections 2025 des étudiants de Tunis et de Sousse.

L’invitée d’honneur de cette édition était Soukaina Rassas, créatrice et fille de Mme Aïcha Mounira Rassas, fondatrice de l’école. Sa présence a marqué un moment fort en émotion, dans une édition placée sous le signe de l’hommage à cette grande figure de la mode tunisienne et de la pédagogie.

L’innovation au service d’un patrimoine réinventé

Cette édition a mis en lumière une nouvelle génération engagée, explorant des matières biosourcées, recyclables ou connectées, tout en rendant hommage aux héritages amazigh, andalou, carthaginois ou citadin tunisien.

Les créations ont mêlé coupes structurées, textures fluides et savoir-faire artisanaux, révélant une mode consciente, audacieuse et porteuse de sens.

Des collections pensées comme des manifestes vestimentaires, portées par des étudiants qui ne conçoivent plus la mode comme un simple ornement, mais comme un langage esthétique et éthique.

L’école ESMOD à l’heure de sa maturité

Pour ses 35 ans à Tunis et 28 ans à Sousse, ESMOD Tunisie confirme son rôle de référence nationale et internationale dans la formation aux métiers de la mode.

« La mode tunisienne ne se contente plus de suivre les tendances. Elle les anticipe, les transforme, et les revendique avec audace. » Dorsaf Bouchrara, Directrice de l’ESMOD Tunisie

À travers son ancrage local et son appartenance au réseau ESMOD International, l’école continue de former des créateurs, sur l’ensemble du continent, capables de faire rayonner leur identité sur les plus grandes scènes.

Une promotion hommage

L’édition 2025 restera dans les mémoires comme une promotion hommage à Mme Aïcha Mounira Rassas, pionnière de l’enseignement de la mode en Tunisie. Son héritage visionnaire a inspiré chaque silhouette présentée lors du défilé, dans un dialogue vibrant entre tradition et avenir.

Les Lauréats 2025

Les prix ont été remis par Eya Zannad, créatrice de la marque ZANNAD, ancienne diplômée d’ESMOD Tunisie et présidente du jury de cette promotion.

Aiguille d’Or 2025 : Fatma Larbi & Siwar Dai – pour son comportement exemplaire et son engagement tout au long de la formation

: Fatma Larbi & Siwar Dai – pour son comportement exemplaire et son engagement tout au long de la formation Prix Coup de Cœur du Jury – Hommage à Mme Aïcha Mounira Rassas : Lina Hamrouni

: Lina Hamrouni 1er Prix en Stylisme – Tunis & Sousse : Yassin Mhiri & Abir Zaanouni

: Yassin Mhiri & Abir Zaanouni 1er Prix en Modélisme – Spécialité Prêt-à-Porter – Tunis & Sousse : Nourane Jemaiel & Samar Ammeri

: Nourane Jemaiel & Samar Ammeri 1er Prix en Modélisme – Spécialité Maille & Lingerie : Leila Tlatli

: Leila Tlatli 1er Prix en Modélisme – Spécialité Haute Couture – Tunis & Sousse : Yassin Mhiri & Mariem Ben Arbia

Des partenaires engagés pour la création

La réussite de cette 36ème édition n’aurait pas été possible sans le précieux soutien de nos partenaires, qui partagent notre engagement envers la formation, l’excellence et l’innovation.

Nous remercions chaleureusement : UBCI, LaMode, Alpha Ford, L’Académie des Chefs, Entreprises Magazine, Express FM, Attassia TV, Fleur de Lys, Joliesse, Lectra, Nouvelair, ainsi que la marque Aaylaa, pour leur confiance et leur contribution active à la réussite de cet événement.

Leur engagement à nos côtés a permis de donner à cette soirée tout son éclat, renforçant les liens entre création, industrie et médias.

Ce qu’il faut retenir

Un lieu inédit et une mise en scène audacieuse, sublimant chaque silhouette

Une vision engagée de la mode tunisienne, entre respect des racines et exploration de nouveaux horizons

Une génération de stylistes prête à franchir les frontières, en tissant des liens entre artisanat, durabilité et design

Rendez-vous le 22 juin 2026 pour une nouvelle édition encore plus ambitieuse afin de continuer à faire briller la création tunisienne sur les podiums.