Les Journées de l’entrepreneuriat, organisées par le Conseil du renouveau économique algérien (CREA), ont permis de discuter des conditions cruciales pour la réussite des jeunes entrepreneurs en Algérie. Les intervenants ont souligné la nécessité pour les jeunes porteurs de projets d’être résilients, tout en soulignant le potentiel du marché algérien pour l’innovation et la création de richesses.

Lors d’un panel sur “Les piliers de l’entrepreneuriat”, des jeunes ayant réussi à créer des start-ups ont partagé leur expérience, insistant sur la nécessité d’être motivés, de croire en ses capacités et de saisir les opportunités pour devenir des entrepreneurs prospères.

Réda Benyamina, directeur général de Digiwaves, a souligné l’importance d’avoir une vision claire, une stratégie définie et un plan d’action pour atteindre ses objectifs. Il a partagé son expérience, ayant fondé une start-up en 2016 ayant développé une plateforme digitale pour le secteur des hydrocarbures, remplaçant un fournisseur étranger pour un marché de 65 millions de dollars.

Le président de la commission Compétences-université-formation du CREA, Rostom Bouaroua, a mis en avant l’importance de la confiance en soi, de la résilience et du soutien social pour réussir dans le monde entrepreneurial.

Les Journées ont également permis à des jeunes femmes, comme Marwa Benkhaled et Mira Bouacha, de partager leurs réussites entrepreneuriales, démontrant qu’avec de l’innovation et de la détermination, même sans ressources financières importantes au départ, il est possible de créer des entreprises prospères en Algérie.