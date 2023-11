Un atelier de recensement des besoins des entreprises opérantes dans le secteur Textile (sous-secteurs textile technique et denim) en matière de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre (GES) aura lieu le 6 novembre.

Il a pour objectif d’informer sur les dispositifs réglementaires internationaux autour de la déclaration et la comptabilisation des GES, d’analyser leurs situations actuelles et d’identifier les exigences de leurs clients en matière de suivi des émissions de gaz à effet de serre, indique la Fédération tunisienne de textile et habillement (FTTH).

L’évènement est organisé dans le cadre de programme d’Appui à la Modernisation de l’Industrie Tunisienne (AMIT) du Programme d’Appui à la Compétitivité et aux Exportations (PACE), financé par l’Union européenne et mis en œuvre par l’Agence de coopération allemande (GIZ), en partenariat avec le Ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie.

Cet atelier a pour objectif notamment, de présenter le programme de décarbonation sectoriel de l’industrie tunisienne lancé par le projet Croissance Qualitative pour l’Emploi (CQE) ainsi que les dispositifs réglementaires internationaux applicables aux entreprises industrielles tunisiennes autour de la déclaration et la comptabilisation des GES.

Des experts d’un cabinet international spécialisé dans ce domaine animeront l’atelier et donneront une analyse de la situation actuelle des entreprises industrielles en matière de suivi des émissions de GES.

Le projet ” CQE ” prendra en charge les besoins en bilan carbone identifiés, dans le cadre de ses activités visant à soutenir l’entreprise.

La Tunisie s’est engagée depuis 2015, pour un développement à bas carbone et résilient aux impacts des changements climatiques en visant des objectifs ambitieux dans sa Contribution Déterminée au niveau National (CDN).

Le pays a envisagé dans le cadre de la CDN actualisée (octobre 2021) à réduire les émissions de GES dans tous les secteurs (énergie, procédés industriels, agriculture, forêt et autres utilisations des terres, déchets) de manière à baisser son intensité carbone de 45% à l’horizon 2030, par rapport à celle de 2010.

En effet, la décarbonation de l’économie tunisienne est également prévue dans les politiques d’atténuation dans les secteurs du bâtiment, du transport, de l’agriculture, et des déchets (le prisme de l’industrie). Une des actions centrales de ce programme consiste à développer un plan d’action pour la décarbonation des trois domaines cibles : le textile, l’agroalimentaire et la chimie.