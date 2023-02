La représentante-résidente du Programme des Nations unies pour le développement en Tunisie (PNUD), Céline Mayroud. a affirmé lors de sa rencontre jeudi avec la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Neila Nouira Gongi, la détermination du PNUD à poursuivre son soutien aux efforts de la Tunisie pour dans la réalisation des objectifs de développement durable et d’assurer un appui technique au secteur industriel dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

De son côté, la ministre a mis en valeur les résultats obtenus par le Ministère dans le cadre de l’appui technique apporté à ses services par le PNUD et son appui dans plusieurs domaines, notamment l’accompagnement dans l’élaboration de la stratégie énergétique à l’horizon 2035.

La rencontre a été l’occasion d’examiner les moyens susceptibles d’impulser le partenariat et les perspectives de coopération technique dans le domaine de la transition énergétique et de la promotion des énergies renouvelables.

Les deux parties se sont également mis d’accord sur les plus importants axes de la feuille de route et le programme d’action à court terme pour mettre en œuvre la stratégie énergétique d’une manière participative avec toutes les parties concernées.