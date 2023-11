Lundi 13 courants Huawei a honoré les lauréats du concours ‘’Seeds for the future’’ qu’elle a initié depuis 2013 avec un groupe initial de 5 universités et qui atteint le chiffre de 33 en 2023, écoles d’ingénieurs et instituts technologiques, compris. Dans le même temps elle annonçait la mise en route imminente des services du Cloud en partenariat avec le Centre de Calcul Khawarizmi. Cette cérémonie s’est déroulée en présence de Moncef Boukthir, ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ainsi que son excellence Wan Li, ambassadeur de Chine et de nombreux cadres de Huawei avec à leur tête Terry He, directeur régional.

Huawei opère un transfert technologique structurant à la Tunisie

Le credo de Huawei est universel. Il se décline ainsi :’’ Inspiring global talent to shape the future ‘’ comprenez ‘’Susciter des talents de par le monde afin de configurer le futur’’. Et l’enseigne de joindre l’acte à la parole en initiant de par le monde des partenariats d’envergure touchant à l’univers IT. Et ce lundi Huawei célébrait la fin de 2 événements à savoir ‘’Seeds for the future’’ pour étudiants et instructeurs, en partenariat avec le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ainsi que ICT Academy.

La première porte sur un stage accéléré d’une semaine, conçu comme un ‘’fast incubator’’. Il est destiné à aiguiser les compétences d’un groupe d’étudiants choisi parmi les lauréats des écoles d’ingénieurs tunisiennes du public et du privé. Quant à IT Academy, un programme de génie numérique axé sur le cloud, les réseaux ainsi que la sécurité.

Le programme est de nature stratégique car il s’agit d’un réel transfert de technologie. Pareilles cérémonies avaient lieu dans 2 autres pays de la région et c’est à Tunis que Terry He, a choisi de venir. Rappelons à cette occasion que Huawei a choisi d’implanter son centre régional de compétence.

Préfigurer le paysage digital futur

La cérémonie s’est déroulée dans une ambiance euphorique et elle a commencé avec une note purement numérique. C’est RiRi une sympathique hôtesse d’intelligence artificielle qui a annoncé le programme de déroulement de l’événement. Quatre équipes totalisant 22 étudiants ont été récompensés dans les quatre disciplines de IT compétition, Network, Cloud et enfin de Computing. Il s’agit de ‘’Meshway’’, ‘’Hi-Five’’,’’Next Gen’’ et ‘’G-Enginno’’.

En note de divertissement, les effectifs des quatre groupes ont composé une chorale pour chanter ‘’Sweet Sweet Love’’, un air populaire chinois sous la conduite de Claire, responsable PR chez Huawei, convertie pour la circonstance en Cheffe d’orchestre.

Les trois piliers du succès

Terry He dans son speech insistait pour rappeler que la Tunisie possède, à des degrés divers d’accomplissement, les trois piliers de la réussite pour le basculement vers la digitalisation. Il s’agit de l’infrastructure, du cloud et d’un programme de politique dédiée à l’IT faisant allusion au ‘’Start Up Act’’.

L’ambassadeur de Chine révélait que Huawei accompagnait avec succès les programmes chinois de coopération internationale, dans l’univers du digital. Le ministre de la Recherche rappelait avec satisfaction qu’un partenariat avancé entre son département et la coopération chinoise est en voie de démarrage.

Il porte sur deux volets à savoir un cloud sectoriel pour le département et un système d’information intégré. Le ministre et l’ambassadeur sont revenus sur l’étendue de la coopération entre la Tunisie et la chine dans le domaine de l’éducation et de l’innovation faisant référence aux potentialités contenues dans le cadre du Forum Afrique Chine et celui sino-arabe.