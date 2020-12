Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique informe que la société Huawei a lancé en Tunisie un Programme de développement de savoir-faire en faveur des jeunes talents tunisiens baptisée – Telecom Seeds For the Future.

Ce programme s’inscrit dans le cadre de la signature du Mémorandum of Understanding (MoU), le 1er Juin 2018, entre le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Ministère des Technologies de la Communication et de l’Economie Numérique et la société chinoise Huawei spécialisée dans le domaine des TIC.

Ce programme va permettre à trente (30) étudiants tunisiens spécialisés dans le domaine de l’ICT de suivre une formation en ligne en leur offrant la possibilité de se familiariser avec des pratiques innovantes avec des ingénieurs de Huawei et de cultiver un esprit de coopération internationale, précise le ministère.

Pour candidater à ce programme les étudiants doivent être inscrits en troisième année du cycle d’ingénieur spécialité informatique et/ou technologie d’information et de communication dans un établissement d’enseignement supérieur public, classés parmi les cinq premiers de leur promotion en deuxième année, avoir un niveau avancé en anglais, et être recommandés par leurs institutions.

Pour de plus amples informations, les candidats sont priés de consulter le lien web : http://www.huawei.com/en/about-huawei/sustainability/win-win-development/socialcontribution/seeds-for-the-future