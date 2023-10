Plus de 125 rencontres Business to Business (B to B) se tiennent, les 10 et 11 octobre 2023, entre 40 exportateurs, chefs d’entreprises exportatrices tunisiennes et des acheteurs représentant 15 sociétés italiennes, polonaises et néerlandaises. Organisées par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), en partenariat avec la Fédération tunisienne du textile et de l’habillement (FTTH) et l’appui du Centre du commerce international (CCI), ces rencontres constitueront une opportunité pour mettre en exergue les avantages compétitifs du secteur tunisien du textile/habillement et de favoriser le réseautage entre les professionnels opérant notamment dans les filières des vêtements de travail, maillots de bain, sous-vêtements, prêt à porter et jean.

Au programme figurent des visites de terrain d’un certain nombre d’entreprises industrielles opérant dans ce secteur pour faire connaitre les produits tunisiens et les conditions de production dans le pays, a fait savoir le PDG du CEPEX, Mourad Ben Hassine.

Ces rencontres qui constituent un premier rendez-vous, se poursuivront à distance dans une seconde phase afin de garantir une meilleure collaboration et des partenariats durables, a-t-il ajouté.

Il a rappelé que la balance commerciale du secteur Textile/Habillement (TH) a enregistré une nette amélioration de 16,2 points, au cours des 8 premiers mois 2023, soit un taux de couverture de 133%.

Le secteur, a-t-il ajouté, offre un certain nombre d’avantages notamment en termes de transport, des procédures douanières simplifiées, du savoir-faire dans la Recherche et le Développement (R&D), de la réactivité par rapport aux besoins du marché, outre une large possibilité de personnalisation et la conformité par a rapport aux standards et exigences internationales.

Il a fait savoir que 60% des exportations de la Tunisie sont des survêtements sportifs, des costumes, des t-shirts et des sous-vêtements. Pour le responsable, les opportunités d’exportation vers l’Italie, les Pays-Bas et la Pologne restent inexploitées, rappelant que l’Italie est le deuxième partenaire commercial dans le secteur TH (23%), les Pays-Bas quatrième partenaire (7%) et la Pologne 12ème partenaire (1%).

De son côté, l’ambassadeur de l’Italie à Tunis, Fabrizio Saggio a rappelé que sur 900 entreprises italiennes installées en Tunisie, plus de 300 opèrent dans le secteur TH. La main d’œuvre qualifiée, la proximité géographique et la tradition artisanale, ont favorisé l’installation de ces entreprises, a-t-il expliqué.

Il a rappelé que les exportations TH et Cuir et chaussures de l’Italie vers la Tunisie ont atteint 410 millions d’euros au cours du premier semestre de 2023, tandis que les exportations tunisiennes vers l’Italie sont estimées à 600 millions d’euros, lors de la même période.

Pour Saggio, ces échanges peuvent être améliorés davantage, soulignant la nécessité d’axer les efforts sur les volets de dialogue entre les professionnels et de la formation professionnelle afin de favoriser une main d’œuvre qualifiée et à jour. Il a rappelé, dans ce cadre, que l’Italie a scellé un partenariat avec le ministère de la formation professionnelle et de l’emploi pour la formation de 300 jeunes qui seront par ailleurs recrutés dans des entreprises italiennes.

Le diplomate a, également, annoncé, qu’un partenariat est en phase de finalisation pour le lancement, au cours des prochaines semaines, d’un programme de formation de 4000 tunisiens qui devront travailler en Italie.