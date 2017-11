L’exposition “Articadeaux 2017”, du 10 au 19 novembre à l’Acropolium de Carthage

La 3ème exposition de l’artisanat et des cadeaux “Articadeaux” se tiendra du 10 au 19 novembre 2017, à l’Acropolium de Carthage, avec la participation de 52 exposants, a indiqué, mercredi, Faouzi Ben Halima, directeur général de l’Office national de l’artisanat (ONA).

“Cette exposition est une occasion pour les artisans de diverses spécialités pour écouler leurs productions et oeuvres, d’autant plus que les administrations, les sociétés privées et les représentations diplomatiques sont des acheteurs potentiels. Elles consacrent environ 5 à 10 millions de dinars par an pour l’acquisition des cadeaux”, a fait remarquer le responsable, lors d’une conférence de presse, tenue au siège de l’ONA.

D’après lui, les deux précédentes éditions ont été des succès. ” Nous sommes passés de 20 exposants en 2015, à 40 exposants en 2016, et voici que cette année nous avons retenu 52 artisans, sur un total de 115 demandes de participation”, a-t-il dit.

De son côté, le directeur des espaces d’exposition, Mohamed Abbes, a fait savoir que 54% des exposants d’Articadeaux 2017 sont des diplômés de l’enseignement supérieur, et 15% d’entre eux sont des jeunes promoteurs.

“L’artisanat est devenu un secteur attractif pour les jeunes compétences. Les exposants sont, désormais des diplômés de l’histoire, de lettres, ou d’autres filières, qui se spécialisent dans des métiers d’artisanat, fondent leurs propres projets, et certains d’entre eux ont réussi même à conquérir des marchés à l’international “, a souligné le responsable.

Des articles de broderie, de cuivre, de céramique, de mosaïque, de bois, de bijouterie, de cuir, de tissage seront exposés, durant 10 jours, à l’acropolium de Carthage.