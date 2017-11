Tunisie : Les avantages fiscaux en débat à Monastir 

Les avantages fiscaux en matière d’impôts directs, le code de conduite et l’éthique professionnelle de l’agent public ont fait l’objet d’une première rencontre régionale de formation au Sahel organisée, samedi, à Monastir, par l’Association tunisienne des finances.

Ont pris part, à cette rencontre, environ 250 participants parmi les adhérents de l’association venus des gouvernorats du Grand Tunis, ainsi que de Nabeul, Mahdia, Sousse, Kairouan, Gabès, Médenine, et Sidi Bouzid.

Le président du Centre régional de contrôle des impôts de Tunis 2 et président de l’association, Sami Boubakri, a souligné dans son intervention que l’Etat doit évaluer les avantages fiscaux et créer des mécanismes d’évaluation puisque la nouvelle loi d’investissement stipule certains d’entre eux dont la création d’un conseil supérieur de l’investissement et d’une instance tunisienne de l’investissement. “Il faut rationaliser les avantages fiscaux ciblant les sociétés de services totalement exportatrices et les réexaminer pour connaitre le taux de réalisation des objectifs”, a-t-il dit.

Le responsable à la présidence du gouvernement, Nizar Seghaier, a présenté au cours des travaux de cette rencontre consacrée à former les adhérents de l’association sur les concepts de fiscalité et à les simplifier, une communication sur le code de conduite et l’éthique professionnelle de l’agent public.