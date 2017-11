Ariana : Korchid demande l’arrêt immédiat des abus sur le domaine public maritime

Le ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, Mabrouk Korchid, a présidé, jeudi 2 novembre, une réunion de travail consacrée à l’examen de l’état des lieux du domaine public maritime dans la délégation de Kalaat El Andalous relevant du gouvernorat de l’Ariana.

Ont pris part à cette réunion des représentants du ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, du ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, de l’APAL et des hauts cadres du ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières.

Le ministre a, à cette occasion, mis l’accent sur la nécessité de mettre à jour les limites du domaine public maritime, de déclasser les parcelles à valeur ajoutée et d’accélérer les décisions d’évacuation et de démolition à l’encontre des personnes qui ont commis des atteintes aux biens de la communauté nationale en dehors de la loi.

Il a appelé à redoubler les efforts entre les différentes parties prenantes dans le but de sauvegarder les biens de l’Etat public et privé et de booster les opérations de contrôle afin d’éradiquer toute forme d’agression ou spéculation sur ces biens.

Il est à signaler que la superficie du domaine public maritime à Kalaat El Andalous est de 6.000 hectares et s’étend sur 7 km au bord de la mer.