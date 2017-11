L’appel de BCE pour l’organisation d’un forum arabo-africain de l’agriculture

Le président de la République tunisienne, Béji Caïd Essebsi, appelle à tenue d’un forum arabo-africain sur l’agriculture. Il a formulé cette proposition, jeudi 2 novembre, alors qu’il recevait au palais de Carthage une délégation ministérielle qui participe à la 13e édition du Salon international d’agriculture, du machinisme agricole et de la pêche “SIAMAP”, qui se tient du 31 octobre au 5 novembre au Parc des exposition du Kram.

Le chef de l’Etat tunisien a souligné que “les relations de la Tunisie avec les pays arabes et africains sont stratégiques et doivent être renforcées à l’avenir dans tous les domaines, notamment celui agricole, qu’il estime vital sur lequel la Tunisie compte beaucoup pour la création de richesses et d’emplois ainsi que pour l’amélioration de la compétitivité de l’économie nationale.

Caïd Essebsi a réaffirmé à cet égard la disposition de la Tunisie à établir une coopération arabe et africaine “à même de contribuer à promouvoir l’agriculture et autres secteurs économiques pour le bien de ces pays et leurs peuples”.

De leur côté, les membres de la délégation ministérielle ont souligné que le Salon de l’agriculture a été une bonne occasion pour connaître le produit agricole tunisien et les expériences scientifiques dans ce domaine, estimant que de telles manifestations sont de nature à ouvrir des perspectives pour l’échange des expériences et la promotion du secteur par le biais de la consolidation de la coopération technique au niveau bilatéral ou multilatérale.

Eux aussi estiment important de renforcer les échanges commerciaux des produits agricoles et profiter des opportunités de lancement de projets agricoles afin d’assurer la sécurité alimentaire. Ils ont également mis en valeur l’importance de la coopération commune pour la consolidation du transport aérien et maritime, notamment entre les pays arabes et l’Afrique, à l’instar de la liaison maritime liant Tanger aux pays du golfe.

La délégation ministérielle était composée de Mohamed Ben Abdallah Remihi, ministre qatari des Affaires municipales et de l’environnement, Fatma Fall Bent Soueina, ministre mauritanienne de l’Elevage, Kobenan Kouassi Adjoumani, ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques, et du Dr Rafik Salah, directeur général du Centre arabe des études des zones arides et territoires asséchés (ACSAD).