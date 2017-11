La CCIT organise un “Business Forum Tuniso-Maltais”

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis – CCIT-, organise en collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Malte et l’Ambassade de Malte en Tunisie, un Business Forum Tuniso-Maltais,et ce le 07 novembre 2017 de 16h à 19h à l’hôtel Ramada – Plaza -Gammarth.

La délégation d’hommes d’affaires maltais qui séjournera du 06 au 08 novembre 2017 sera présidée par son Excellence Madame la Présidente de la République de Malte.

Le programme du forum sera axé essentiellement sur l’organisation de contacts B2B entre les sociétés Tunisiennes et leurs homologues Maltaises dans les secteurs suivants :

Finance

Infrastructure, matériaux de construction (le ciment,..)

Articles sanitaires, cuisines, fabrication de surfaces en acrylique solide

Industrie du plastique

Développement de logiciel

Tourisme

Formation dans les secteurs de la santé, hôtellerie, sécurité etc…

Services juridiques aux entreprises

Services maritimes et navals

Commercialisation des céréales et produits agrico

Services de conseil dans les domaines de : l’aquaculture, l’énergie, le transport , l’aviation , l’aérospatial et les jeux numériques

Master franchises dans les services de désinfection et de décontamination et les services de santé et hospitaliers

Pour toutes informations et inscription contacter la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis

Tél : 71 247 322 – Ext : 213 ou 209 / Fax : 71 247 288

E-MAIL : nadia.promotion@ccit.com.tn / mariem.promotion@ccit.com.tn