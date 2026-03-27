Le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis (CCIT), Moncef Ben Jemaâ, a présenté les opportunités d’investissement en Tunisie, lors d’une rencontre avec une délégation de la Chambre de Commerce, d’Industrie et des Services de Casablanca (Stat – Maroc), conduite par son président, Hassane Berkani.

Ben Jemaâ a, notamment, évoqué les secteurs à fort potentiel d’export et intégrés dans des chaînes de valeur internationales, dont les filières des composants automobiles (faisceaux électriques), de l’huile d’olive et des dattes. Il a parlé, aussi, des services présentés par la Chambre, tout en insistant sur son rôle de plateforme d’intermédiation économique et de facilitateur de partenariats, d’après un communiqué, publié jeudi, par la CCIT.

De son côté, Berkani a présenté un état des lieux des relations économiques entre la Tunisie et le Maroc, mettant en évidence un potentiel encore insuffisamment exploité en matière d’échanges entre les opérateurs économiques des deux pays.Il a souligné, ainsi, la nécessité d’une relance proactive, afin de capitaliser sur les complémentarités sectorielles et d’intensifier les flux d’affaires bilatéraux. Dans le même contexte, il a mis en avant plusieurs secteurs stratégiques à fort levier de croissance, notamment l’agroalimentaire, l’industrie manufacturière, le secteur automobile ainsi que les services à valeur ajoutée.

Il est à noter que cette visite s’inscrit dans le cadre d’une dynamique de repositionnement stratégique des relations économiques tuniso-marocaines avec une approche orientée business, visant à activer des partenariats concrets, stimuler le co-investissement et accélérer le développement des échanges commerciaux entre les deux pays.