Festival des cinémas d’Afrique de Besançon :  Six films tunisiens en compétition

Six films tunisiens seront en compétition dans les catégories des Documentaires longs, des Longs et Courts métrages de fiction, de la 17ème édition du Festival des cinémas d’Afrique de Besançon “Lumières d’Afrique” qui se tiendra du 11 au 19 novembre prochain.

Le festival propose une compétition dédiée exclusivement aux documentaires à laquelle figurent deux œuvres tunisiennes retenues parmi 15 longs documentaires en compétition. Les films abordent des thèmes aussi divers qu’originaux et jettent la lumière sur les réalités de l’Afrique.

Dans cette catégorie des Documentaires longs, ont été retenus “Les Fleurs du Bitume”, de Karine Morales et Caroline Péricard et “Le Verrou” de Laïla Chaîbi et Hélène Poté. Le premier d’une durée de 54 min est sorti en 2017 alors que le second, produit en 2016, dure 63 min.

La Tunisie est cependant absente de la sélection de films retenus dans le cadre de la compétition des courts-documentaire qui regroupe 6 films.

Dans l’éditorial du catalogue de ce rendez-vous du cinéma, signé Gérard Marion, président du festival des Cinémas d’Afrique de Besançon, a écrit ; “17ème édition d’un projet fou lancé en 1996 par une poignée de passionnés et de militants dans la ville natale des Frères Lumière et de Victor Hugo pour promouvoir un Contient à l’époque mal-connu avec des valeurs et des richesses culturelles non explorées”. Il a aussi évoqué “une compétition internationale de documentaires rares, inédits placée sous le regard de professionnels et du public”.

Avec en compétition trois films tunisiens au line-up, la part du lion sera aux courts-métrages de fiction. Ils sont retenus parmi sept oeuvres en compétition représentant l’Algérie, le Maroc, Le Madagascar et la Tunisie.

La première œuvre, sortie en 2017, est intitulée “Le Trou Noir”, un film de 7’21 mn réalisé par Oussama Lamharzi Alaoui. Les deux autres films sortis en 2016 sont “Khala?” de Maher Hasnaoui (13’27mn) et “L’envol” réalisé par Le Dortz Kevin (18’30 mn).

Dans la catégorie des Longs métrages de fiction, figure “La belle et la meute” de la réalisatrice Kaouther Ben Hania, un film de 1h35 sorti en 2017. Il est le seul film tunisien parmi dix œuvres, issues de huit pays, retenu dans cette compétition.

Quant au film “L’amour des hommes” de Mehdi Ben Attia, il sera présent, hors compétition, dans la section des Longs métrages de fiction. Ce Drame de 1h30 mn dont la date de sortie est prévue en février 2018 sera présenté parmi cinq films programmés dans la section “Regard sur le cinéma Tunisien”, réservée aux longs-métrages de fiction, lors des 28èmes Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) prévues du 4 au 11 novembre 2017.

En marge du festival sera organisée une exposition de photographies intitulée “Vues d’Afrique”, réalisée par 10 photographes amateurs avec la participation de Jeantelet Christian, architecte du grand Sud Tunisien.