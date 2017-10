M. Lassaad Zarrouk vient d’être nommé en tant que nouveau Directeur Général de la Mutuelle Assurance de l‘enseignement (MAE). Une nomination qui vient à un moment, où la compagnie œuvre à saisir toutes les opportunités de progrès, pour rester un acteur de premier plan sur le marché de l’Assurance en Tunisie, pour une meilleure réconciliation entre le tunisien et le secteur d’Assurance en procédant à une nouvelle vision basée essentiellement sur l’assurance participative et solidaire.

Disposant d’une stratégie claire et efficace, la MAE vise à développer des solutions d’assurance de qualité et à forte valeur ajoutée, en adéquation avec les attentes de ses adhérents et l’évolution de notre société, tout en respectant les règles de la concurrence.

Bien que la MAE est reconnue par son activité principale qui est l’assurance automobile, la branche qui a été à l’origine de sa création, un élargissement de son champ d’action s’est développée pour toucher l’ensemble des activités de l’assurance à savoir Assurance Transport, Assurance Vie et Assurance Capitalisation.

Son portefeuille fait déjà l’objet d’un suivi régulier et rigoureux, tout en adoptant les nouvelles technologies de manière à assurer, le développement de la compagnie ainsi que ses services et ses mécanismes. Avec cette démarche, MAE demeure pionnière dans le domaine. Elle a réussi à occuper une place stratégique dans le marché des assurances en Tunisie et elle a été classée à la 76ème place dans le classement des compagnies africaines d’assurance les plus rentables.