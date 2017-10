Chahed se penche, sérieusement, sur la situation financière de la STEG

Un conseil ministériel restreint (CMR) sera consacré à la Société tunisienne de l’électricité et du Gaz (STEG), dans l’objectif d’étudier la situation financière de ladite société de manière à préserver ses équilibres financiers et son rôle de service public. C’est ce qu’a déclaré le ministre de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Khaled Kaddour.

A noter au passage que Kaddour avait démenti, mardi 24 octobre, les informations selon lesquelles la privatisation de la STEG est envisagée. Au contraire, affirme le ministre, le gouvernement est déterminé à soutenir la société qui joue un rôle national stratégique.

A cet égard, le projet de la loi des finances complémentaire pour l’exercice 2017 a consacré une enveloppe de 1,550 milliard de dinars, contre 650 MDT programmé, à la société, a-t-il précisé au cours d’une journée d’études sur la valorisation de la valeur travail organisée par la STEG.

Lire: La difficile situation financière de la STEG est due au non payement des factures par les organismes publics

Il a rappelé que les financements nécessaires pour garantir l’équilibre du système des hydrocarbures, d’électricité et de gaz dans le projet du budget de 2018 sont estimés à 2,400 milliards de dinars, et que les investissements de la société dans les mégaprojets au cours de la période 2018/2020 sont estimés à 4 milliards de dinars.

La STEG est appelée à promouvoir davantage son rôle dans le développement du secteur des énergies renouvelables et les industries y afférant afin de réaliser les objectifs du plan solaire tunisien, à l’horizon 2030 qui prévoit de porter la part des énergies renouvelables à 30% en 2030, a-t-il dit, rappelant que les travaux d’installation d’une centrale solaire photovoltaïque de Tozeur 1 par la STEG, ont démarré, le 24 juillet 2017, laquelle sera suivie par la centrale Tozeur 2.

Lire aussi: La STEG crée un Fonds de 100 MDT pour les énergies renouvelables

La société est notamment, appelée à développer les programmes de raccordement au réseau de gaz dans les zones de Bizerte, du nord-ouest, du centre-ouest et du sud.

Articles en relation:

Energies renouvelables : Khaled Kaddour veut intensifier la coopération avec l’Allemagne et attirer ses entreprises

Le guide des procédures pour les projets des énergies renouvelables sera bientôt publié

Tunisie : Les énergies renouvelables dans l’agriculture peuvent réduire le coût de production

Energies renouvelables : Quel rôle pour le secteur privé?

Opportunités : Mise en place du système des autorisations de production des énergies renouvelables

Les énergies renouvelables en Tunisie convoitées par la BM, BEI et la BAD

Tunisia 2020 : Le secteur des énergies renouvelables est très prometteur en Tunisie