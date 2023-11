Un conseil ministériel présidé vendredi par le chef du gouvernement Ahmed Hachani, a approuvé un projet de loi relatif à l’approbation de la convention de garantie conclue au cours du mois de juin 2023 entre la Tunisie et la banque internationale pour la reconstruction et le développement pour l’octroi d’un crédit à la STEG, qui contribuera au financement du projet d’interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie et de développer le système des énergies renouvelables.

Le conseil a également approuvé un ensemble de projets de loi à caractère économique et social dont l’approbation d’un contrat de financement conclu entre la Tunisie et la banque européenne d’investissement, le 10 juillet 2023, relatif au crédit octroyé à la Tunisie pour contribuer au financement du programme de modernisation des établissements éducatifs. Un communiqué de la présidence du gouvernement précise que le conseil a également approuvé le projet de loi relatif à l’accord cadre axé sur l’aide publique au développement entre le gouvernement tunisien et la Corée du sud.

Hachani a notamment souligné à cette occasion l’impératif d’accélérer le rythme de réalisation des projets publics.