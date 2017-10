Un Fonds d’investissement dans les énergies renouvelables de 100 millions de dinars (MDT), dont la mission est de promouvoir les projets réalisés dans le domaine des énergies renouvelables et de démarrer le programme de transition énergétique en Tunisie, sur des bases assez solides, sera opérationnel en 2018. C’est ce qu’a annoncé, mardi 17 octobre 2017, le directeur général de STEG Energies Renouvelables (ER), Mohamed Taher Bellassoued, en marge d’une rencontre d’affaires entre la STEG et Business France (agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française), organisée à Tunis.

Les financements de ce fonds, créé à l’initiative de STEG Energies Renouvelables, seront destinés aux petits projets et aux projets de taille moyenne dans le domaine des ER, a expliqué Bellassoued, indiquant que la STEG ER souhaite voir les banques, les assurances et même les particuliers figurer parmi les souscripteurs de ce fonds.

“Il faut penser aux énergies renouvelables non pas comme une ressource complémentaire, mais comme un modèle de développement, notamment des régions intérieures, dont certaines au Centre et au Sud disposent d’un potentiel énorme d’ensoleillement pour la promotion de l’énergie solaire”, a déclaré le DG de STEG-ER.

Il a rappelé que, le 15 novembre 2017 est la date limite de remise des offres relatives aux appels à projets, actuellement en cours, qui concerne la réalisation de presque 200 mégawatts d’énergies renouvelables dans le cadre des projets qui contribueront à la transition énergétique du pays et à assurer un certain degré d’indépendance énergétique par rapport à l’état actuel.

Il s’agit de projets moyens d’une capacité de 10 mégawatts pour le photovoltaïque et de 30 mégawatts pour l’éolien, ainsi que des projets de taille moins importante ouverts pour les PME tunisiennes, de 1 mégawatt pour le photovoltaïque et de 5 mégawatts pour l’éolien.

Selim Gritli, conseiller export industries et Cleantech à Business France, a souligné que 24 entreprises françaises pluridisciplinaires prennent part à cet événement (rencontre Business France-STEG) pour découvrir les projets structurants de la STEG. Il s’agit notamment de sociétés spécialisées dans les équipements électriques, dans l’énergie renouvelable, dans le Smart Grids (réseau d’électricité intelligent) et des sociétés qui proposent la maintenance et l’accompagnement des projets.

Durant deux jours (17 et 18 octobre), les entreprises participantes vont pouvoir découvrir, en détails, les projets portés par la STEG, se présenter et rencontrer les chefs de projets de la STEG pour échanger sur le savoir-faire et les opportunités d’affaires.

Une capacité de 1.500 mégawatts…

Pour sa part, Rafik Bezzaouia, le responsable à la direction générale du Groupe Etudes Stratégiques à la STEG, a fait savoir qu’en plus des projets de centrales conventionnelles, la STEG envisage la mise en place d’une capacité totale de 1.500 mégawatts entre cycle combiné et turbine à gaz.

La STEG a planifié et étudié, selon ses dires, la réalisation d’autres projets visant la production de 300 mégawatts photovoltaïque au sud tunisien et une centrale éolienne de 80 mégawatts au massif montagneux de Tebaga relevant du gouvernorat de Kébili, dans le cadre de la contribution de la STEG à la réalisation des objectifs du plan solaire tunisien, d’ici 2020.

Il a fait savoir que la STEG prévoit également comme mesure d’accompagnement à la mise en place de ces centrales conventionnelles, des projets structurants, notamment le projet de centrale de pompage/turbinage dans la région du barrage Oued el Maleh, d’une capacité de 400 mégawatts.

“L’avantage de ce projet est de parer au caractère intermittent des sources d’énergies renouvelables”, a-t-il précisé.