La réussite de la transition énergétique dépend du renforcement du partenariat méditerranéen dans ce domaine, a affirmé, à Sorrente (Italie) le secrétaire d’Etat chargé de la transition énergétique.

La Tunisie est disposée à jouer son rôle dans ce domaine et à partager son savoir-faire pour édifier un avenir énergétique durable et garantir l’approvisionnement en énergie à l’échelle nationale et régionale, a-t-il dit lors d’un Forum international ” Vers le sud” tenu les 16 et 17 mai, dans cette ville italienne, selon le ministère de l’Industrie des Mines et de l’Énergie.

Le responsable a, à cette occasion passé en revue les grands axes de la stratégie tunisienne de l’énergie à l’horizon 2035, et les réformes menées par le département dans ce domaine en vue de diversifier le mix énergétique

Il a souligné l’importance d’une plus grande intégration régionale dans ce domaine en vue de faire face à l’instabilité des marchés énergétiques et le développement industriel.

Le secrétaire d’État a eu par ailleurs, des entretiens mis en avant le projet ELMED, future interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie, considéré comme le premier lien en courant continu entre l’Europe et l’Afrique. Ce projet est soutenu par l’Union européenne, qualifiée de “partenaire stratégique” de la Tunisie dans le domaine énergétique.

Selon le ministère, Chouchane a eu, en marge du forum, un entretien avec le ministre algérien de l’Énergie, Mohamed Arkab qui était accompagné des PDG de Sonatrach et Sonelgaz et ce sur le développement de l’interconnexion électrique tripartite entre la Tunisie, l’Algérie et la Libye. Il a également, eu une rencontre avec le directeur général du groupe énergétique italien Edison, Nicola Monti sur la coopération dans le domaine de l’innovation énergétique.