La troisième édition du Congrès international de la mécanique scientifique, pédagogique et de l’énergie (ICSPME) (du 10 au 12 avril 2025) a été clôturé, samedi dans le gouvernorat de Gafsa.

L’événement a été organisé par l’Institut supérieur des études technologiques (ISET) et l’École nationale d’ingénieurs (ENIG), en partenariat avec l’Université de Gafsa.

Ce congrès qui a réuni des professeurs universitaires tunisiens et des experts internationaux venus d’Algérie, du Maroc, d’Italie et de Libye, vise à promouvoir et à développer le système de recherche scientifique à l’Université de Gafsa, a indiqué à la TAP, l’enseignant-chercheur en mécanique et président du comité d’organisation, Kamel Rabhi.

Il a précisé que les travaux du congrès ont prévu 8 conférences scientifiques sur les énergies renouvelables et les technologies avancées associées, ainsi que la présentation de 84 publications scientifiques par des doctorants spécialisés en mécanique et énergie.

Le congrès a également proposé des ateliers et des interventions portant sur le génie mécanique, l’énergie et les sources renouvelables à savoir l’énergie solaire, l’hydrogène vert, et d’autres formes d’énergies, a-t-il ajouté.

Cette manifestation scientifique a permis à l’Université de Gafsa de s’ouvrir sur le monde industriel afin de stimuler la recherche appliquée, d’améliorer la recherche scientifique et de renforcer l’efficacité des secteurs industriels, d’autant plus que des entreprises implantées dans la région y ont pris part, telles que la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG), la société japonaise Yazaki, et le Groupe Chimique Tunisien (GCT).

Rabhi a conclu que ce congrès a favorisé les échanges d’expériences entre étudiants, chercheurs et enseignants universitaires dans ces domaines, tout en offrant aux doctorants l’opportunité de publier leurs travaux de recherche.