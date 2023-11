« Nous avons conçu la solution Konnect pour faciliter la vie de ceux qui veulent recevoir de l’argent instantanément et leur faire éviter les désagréments des solutions classiques comme les virements bancaires, les chèques ou le cash où l’on doive se déplacer ou attendre au moins 24h. Avec Konnect, il suffit de l’ouverture d’un compte sur la plateforme en 5 mn et de trois clicks pour qu’on reçoive le montant attendu en envoyant tout simplement au vis-à-vis qu’il s’agisse d’un client, fournisseur, parent ou ami. Cette solution n’est pas orientée uniquement freelance ou particuliers, toutes les sociétés e-commerce peuvent en profiter ».

Simple, rapide et efficace et en toute sécurité, c’est ainsi qu’Amin Ben Abderrahmane, fondateur de la start-up Konnect décrit la fintech Tunisienne spécialisée dans les services financiers qui a réussi à intégrer le programme Visa accelerator pour l’Afrique.

Konnect a été candidate avec 1044 startups africaines et a été sélectionnée pour rejoindre le programme géré par Visa et Plug and Play, un moyen de plus qui œuvrera à enrichir l’écosystème financier et améliorer le paysage de la fintech dans la région.

Ryan McInerney, PDG de Visa, considérant le dynamisme et les opportunités que représente le marché africain estime que la fintech tunisienne, reconnue pour la qualité de son offre de paiement et API sécurisé, rapide et facilitant les transactions financières aux particuliers, PMEs ou grandes entreprises depuis la Tunisie ou de l’étranger, s’est démarquée lors de la compétition par une solution innovante et performante. « Konnect est désormais prête à bénéficier pleinement du programme novateur Visa pour élargir son horizon0 et transformer le paysage de la fintech dans la région ».

Pour précision, en termes de nombre de cartes émises, le marché de l’Uemoa qui regroupe uniquement 8 pays est dominé à plus de 47 % par l’américain Visa, en Afrique du Nord, Visa est très présente sur la carte de la monétique.

Le marché bancaire africain figure6 parmi les plus dynamiques du monde. Il est deuxième en termes de croissance et de rentabilité. Il est également un site riche en innovations et propice à la mise en place de nouvelles solutions par des fintechs imaginatives et proactives. A la faible bancarisation du continent, des startups spécialisées dans les finances mettent en place des outils répondant aux défis de l’utilisation massive des liquidités, la faible couverture bancaire et l’incapacité.de la banque de détail à assurer toutes les opérations bancaires.

La sélection de Konnect au sein du programme Visa Accelerator souligne son positionnement unique et innovant dans l’écosystème financier en Tunisie et sa capacité à transposer son modèle dans d’autres pays. Son choix par Visa n’est pas fortuit, croyant en sa solution, l’opérateur US va la faire profiter de son réseau et lui offrir des relais de croissance en Afrique.

Le programme offre une plateforme exceptionnelle pour Konnect, lui proposant un accompagnement personnalisé, des formations pointues et des perspectives d’investissement. Autant de facteurs qui permettront à Konnect de renforcer ses capacités et de créer et innover plus dans la fintech en lançant de nouveaux produits de paiement innovants et en accélérant son expansion en Afrique du Nord et sur tout le continent.

« L’adhésion au programme Visa Accelerator est la preuve que notre engagement et notre investissement ardu dans l’innovation et la transformation du paysage de la fintech en Tunisie est payant. Elle marque une étape importante pour Konnect et nous sommes honorés de prendre part à la voie de l’innovation et du progrès », a déclaré Amin Ben Abderrahmen.

Le programme Visa correspond à la mission fondamentale de Konnect à savoir édifier un avenir financier inclusif plein d’opportunités ne connaissent pas de limites.

L’Afrique est aujourd’hui un des marchés les plus importants et les plus ouverts sur l’inclusion et les technologies financières. C’est un continent où 60% de la population a moins de 24 ans Une jeunesse orientée vers les technologies numériques, collée aux téléphones mobiles et usant régulièrement de l’Internet.

Konnect a du pain sur la planche.

Bon vent