L’humidité, la vétusté des câbles et le manque d’entretien des groupes électriques peuvent être les causes d’une coupure partielle ou totale d’électricité, dite souvent “black-out”, affirme Dhia Ben Mahmoud, ingénieur en génie électrique et automatique.

Contacté par TAP concernant les possibles causes de la vaste coupure d’électricité survenue, dans la nuit de mardi à mercredi 20 septembre 2023, vers 01h15 heure locale, dans la plupart des régions du territoire tunisien, Ben Mahmoud a déclaré que “l’’humidité, le manque d’entretien ainsi que la chaleur extrême peuvent provoquer ce type d’incident.

“Il faut d’abord voire comment sont installés les conducteurs d’électricité et entreprendre les entretiens nécessaires. Certains dispositifs nécessitent des produits isolants surtout dans ces conditions climatiques exceptionnelles marquées par de hautes températures”, a-t-il développé.

Ce genre d’incident n’est pas fréquent en Tunisie, toutefois la probabilité de sa survenue existe toujours, puisque aucun réseau électrique n’est à l’abri d’un effondrement soudain.

Le pays avait vécu une mésaventure pareille, le 30 juin 2002. A cette date, la coupure généralisée d’électricité avait coïncidé avec la finale de la coupe du monde de football entre le Brésil et l’Allemagne. Un incident semblable avait eu lieu également, en Tunisie, le 31 août 2014 dans l’après-midi aux alentours de 17h et tout le pays a été plongée dans le noir deux heures durant.

Les causes d’un éventuel effondrement pourraient être purement techniques ou dues à plusieurs facteurs, dont la surcharge ou les conditions climatiques.

Selon Revolution énergétique.com, qui cite l’électronicien vidéaste Dimitri Ferriere, “une ligne haute tension surchargée s’affaisse. Si une centrale tombe en panne ou une ligne très haute tension se coupe, l’énergie doit passer par un autre chemin”. “Or, ces lignes ont une capacité maximale. Elles peuvent tolérer une surcharge temporaire mais finissent par se couper, entraînant un report sur d’autres lignes, qui saturent à leur tour. L’incident peut ainsi se propager sur une zone géographique plus ou moins vaste, en fonction des protections mises en place par le gestionnaire”.

L’entretien périodique des groupes de production d’électricité est essentiel pour éviter les pannes, en particulier dans des conditions climatiques exceptionnelles

Pour Ben Mahmoud, il faut toujours mettre les protections nécessaires, contrôler la centrale et en cas de panne, faire les enquêtes nécessaires pour identifier avec certitude les raisons de l’incident.

Et d’ajouter que “l’entretien d’un groupe de production d’électricité doit se faire périodiquement, au moins une fois par mois. Ça dépendra aussi des conditions climatiques”.

En effet, les conditions météorologiques extrêmes comme les vents violents, les tempêtes, la neige ou les pluies peuvent endommager les sous-stations et les infrastructures électriques.

Les pannes logicielles, les défauts de composants, les incendies, les explosions et les erreurs humaines ainsi que les attaques d’infrastructure peuvent engendrer des black-out.

Dans une interview avec l’agence TAP, le PDG de la Société tunisienne d’électricité et de gaz (Steg), Hichem Anane, avait affirmé jeudi, que “la cause initiale du dernier black-out est l’amorçage au niveau des postes Haute Tension de la centrale de Radès, causé par un taux d’humidité très élevé de 90%”.

Les coupures d’électricité généralisées peuvent avoir des conséquences graves, allant de l’accès à l’eau aux services médicaux et aux transports

Il a ajouté que “les équipes de la STEG se sont appuyées sur le réseau algérien connecté avec la Tunisie pour faire redémarrer progressivement les centrales nationales de production”.

Pour tous les réseaux électriques, une coupure d’électricité généralisée est une catastrophe et les dégâts peuvent être évalués à plusieurs millions de dinars. En outre, des black-out sont survenus un peu partout dans le monde, dont les plus importants ont été enregistrés cette dernière décennie, en Argentine (2013-2014) et en Inde (2012).

Par ailleurs, des causes insolites ont provoqué des coupures de courant importantes à l’instar de ce qui s’est passé en mars 2019, dans le comté de Kinme à Taiwan où les termites ont provoqué une coupure de courant en endommageant des câbles souterrains.

Durant la même année 2019, plus de 6 000 foyers ont perdu le courant, en décembre, dans le nord-est de Wichita, au Kansas (Etats Unis) après qu’un curieux écureuil s’est faufilé dans une sous-station et a rongé des équipements et des câbles cruciaux.

Quelque soient leurs causes, les coupures généralisées peuvent générer des situations plus graves affectant l’accès à l’eau, aux services médicaux, aux transports et aux communications. Il est ainsi très important de bien se préparer en cas d’éventualité, car aucun réseau électrique n’est à l’abri, conseille l’ingénieur en Génie Electrique et Automatique, Dhia Ben Mahmoud.