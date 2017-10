La difficile situation financière de la STEG est due au non payement des factures par les organismes publics

La Fédération de l’électricité et du gaz de l’UGTT estime injustifiée la suppression, même progressive, de la subvention de l’électricité adoptée par le gouvernement depuis 2016. C’est ce qu’a indiqué son secrétaire général, Abdelkader Jelassi, en marge du conseil sectoriel de la fédération.

Selon lui, cette suppression aura un impact direct sur le pouvoir d’achat du citoyen, affirmant que le gouvernement consacre chaque année un budget à la STEG, sans le débourser dans sa totalité, ce qui a eu un impact négatif sur la situation financière de l’entreprise.

Les dettes de la STEG (factures non payés) auprès de ses clients s’élèvent à plus d’un milliard de dinars, dont 60% reviennent aux entreprises publiques, offices, ministères et municipalités, contre 40% pour les privés. Du coup, il appelle l’Etat à s’acquitter de ses engagements vis-à-vis de la STEG afin qu’elle puisse rembourser ses fournisseurs.

A noter que le conseil sectoriel de la Fédération, qui s’est tenu samedi 14 octobre sur le thème: “La STEG, un service public au service de l’économie nationale et du développement”, porte sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption.

Par ailleurs, Jelassi a souligné que sa Fédération a porté plainte auprès de l’Instance de suivi et de contrôle des marchés publics concernant l’appel d’offres relatif à la construction d’une centrale électrique à Mornaguia.