Le 17 novembre 2023, OpenAI, une organisation à but non lucratif de recherche en intelligence artificielle, a annoncé le limogeage de son fondateur et PDG, Sam Altman. Le conseil d’administration de l’organisation a déclaré qu’il avait décidé de se séparer d’Altman après une enquête sur son comportement.

L’enquête a été menée par un cabinet d’avocats indépendant, et ses conclusions n’ont pas été rendues publiques. Cependant, le conseil d’administration a déclaré qu’elle avait révélé des “préoccupations sérieuses” concernant le comportement d’Altman.

Altman a déclaré qu’il était “déçu” de la décision du conseil d’administration, mais qu’il la respectait. Il a également déclaré qu’il était “fier” de ce qu’il avait accompli à la tête d’OpenAI.

Altman a fondé OpenAI en 2015 avec Elon Musk, Ilya Sutskever et quelques autres entrepreneurs et chercheurs. L’organisation a pour mission de développer une intelligence artificielle forte de manière responsable.

Sous la direction d’Altman, OpenAI a fait des progrès significatifs dans le domaine de l’intelligence artificielle. L’organisation a développé des logiciels d’apprentissage automatique qui peuvent battre des humains dans des jeux vidéo, traduire des langues et écrire des articles de presse.

Cependant, Altman a également été critiqué pour son style de leadership. Certains ont estimé qu’il était trop autoritaire et qu’il ne faisait pas suffisamment attention aux questions éthiques liées à l’intelligence artificielle.

Le limogeage d’Altman marque un tournant pour OpenAI. L’organisation devra maintenant trouver un nouveau leader qui pourra la guider dans sa prochaine phase de développement.