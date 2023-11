Le ciel sera peu nuageux au nord de la Tunisie, samedi 18 novembre, avec possibilité de chutes de pluies locales, le matin, sur les régions du nord-ouest, prévoit l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les régions du centre et du sud connaîtront un temps ensoleillé, avec des températures maximales comprises entre 22 et 26 degrés.

Le vent soufflera du secteur nord au nord et au centre, et du secteur Est au sud. Sa vitesse sera forte (de 30 à 60 km/h), près des côtes, et modérée à relativement forte (de 20 à 40 km/h), à l’intérieur du pays.

La mer sera très agitée à agiter localement.

Pluies locales attendues au nord-ouest

Les régions du nord-ouest de la Tunisie, notamment celles de Bizerte, de Jendouba et de Béja, connaîtront des chutes de pluies locales, le matin, samedi. Ces pluies seront d’intensité faible à modérée, et n’auront pas un impact significatif sur les activités.

Températures agréables

Les températures maximales seront agréables dans l’ensemble du pays, avec des valeurs comprises entre 17 et 26 degrés. Les régions du nord et des hauteurs connaîtront des températures plus fraîches, avec des maximales de 17 à 23 degrés.

Vent fort près des côtes

Le vent soufflera fort près des côtes, avec des rafales pouvant atteindre 60 km/h. Il sera modéré à relativement fort à l’intérieur du pays, avec des rafales pouvant atteindre 40 km/h.

Mer agitée

La mer sera très agitée à agiter localement, avec des hauteurs de vagues pouvant atteindre 3 mètres.