BNA : Un PNB de 308 MDT en hausse de 14,6% (9 mois)

Au cours de ces neuf premiers mois 2017 l’activité de la BNA a généré un Produit Net Bancaire de 308 MDT en hausse de 14,6% par rapport à la même période 2016 ; progression portée par une croissance de 19,2% du Produit d’Exploitation Bancaire qui a atteint 575 M DT.

Ces chiffres sont par ailleurs accompagnés par une réorganisation de la banque comportant la création de Pôles de Marchés visant une meilleure efficacité commerciale et opérationnelle.

Avec plus de 7.076 MDT, l’encours des dépôts a progressé de 11,2% à fin septembre 2017 pour affirmer la capitale confiance dont jouit cette banque auprès de sa clientèle ; le dynamisme était particulièrement marqué sur les Dépôts à Vue (+9,2%) et les Dépôts d’Epargne (+8,3%).

L’encours des crédits s’affiche à 8 841 M DT en hausse de 17,3% par rapport à la même période 2016, confirmant ainsi l’accroissement de l’activité de la banque et certifiant son engagement pour le financement de tous les secteurs de l’économie nationale.

La progression des capitaux propres s’est fixée à 141 MDT, soit une hausse de 22,1%, pour atteindre 777 MDT au 30 septembre 2017, constituant ainsi un excellent socle de solvabilité.

Ce troisième trimestre a été aussi marqué par le lancement d’une nouvelle solution BNA Cash Management permettant aux entreprises tunisiennes le pilotage et la gestion de leurs flux de trésorerie et de leurs activités au niveau national et international en temps réel et en toute sécurité, une solution d’internet Banking fortement appréciée par les relations de la banque.

La BNA et dans le cadre de l’application de sa stratégie globale oriente son action sur la conquête de nouveaux clients et l’intensification de la relation commerciale pour pouvoir atteindre ses objectifs annoncés dans le Business Plan et ce dans un contexte de maîtrise des risques.