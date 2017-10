Tozeur : Rencontre sur les caractéristiques du touriste chinois

Un atelier sur les caractéristiques du touriste chinois, ses besoins et ses centres d’intérêt, se tient les 17 et 18 octobre 2017 à Tozeur, à l’initiative de la Chambre de développement du tourisme oasien et saharien (CDTOS), en collaboration avec l’Agence de coopération allemande.

La région du Jérid connaît de plus en plus d’affluence de groupes de touristes chinois dans le cadre de voyages organisés au cours desquels ils passent un jour ou deux dans les hôtels de la région, affirme Abdelmalek Sabour, membre de la CDTOS.

Cet atelier vise, selon lui, à mieux connaître le touriste chinois afin de l’attirer davantage et de l’inciter à y passer des séjours prolongés.

Il n’y a pas d’obstacle au développement du tourisme chinois en Tunisie, estime Dominique André, responsable belge au tourisme, précisant qu’en général, le touriste chinois a une préférence pour la culture, les sites archéologiques et l’aventure.