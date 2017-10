PLF 2018 : Rjim Maâtoug va réhabiliter la zone saharienne “Mouhdith”

Le projet de loi de finances 2018 prévoit l’élargissement des prérogatives et de la zone d’intervention de l’Office de développement de Rjim Maâtoug, pour réaliser un projet agricole irrigué dans la zone saharienne “Mouhdith”, relevant de la délégation d’El Faouar (gouvernorat de Kébili).

A noter que l’expérience pilote menée par l’Office à Rjim Maâtoug a permis de créer des emplois, d’atténuer la pression sur les anciennes oasis (Kébili et Tozeur) et d’augmenter la production des dattes “Deglet Nour”. Elle a également favorisé la lutte contre la désertification, à travers la création d’oasis de palmiers dattiers sur 2.160 hectares, la construction de logements et la mise en place d’équipements sociaux dans la région.

Les études hydrologiques et techniques des ressources en eau à “Mouhdith” ont révélé le grand potentiel de la nappe phréatique dans cette zone ainsi que le potentiel agricole que pourrait générer la réalisation d’un périmètre irrigué et de projets intégrés.