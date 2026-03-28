La deuxième édition du Festival des arts plastiques de l’oasis de Tameghza a débuté vendredi dans la délégation de Tameghza, pour se poursuivre jusqu’au 29 mars.

Organisée en milieu naturel, au cœur des oasis de montagne et des cascades, la manifestation propose des ateliers ouverts, des expositions et la réalisation de fresques murales.

Cette édition est initiée par des acteurs locaux, sous la supervision de la délégation régionale aux affaires culturelles, avec le soutien de plusieurs partenaires, dont la municipalité, le complexe de jeunesse et le groupement de développement agricole de l’oasis de Tameghza.

Le programme de la journée d’ouverture comprend la réalisation de fresques dans la rue principale de la ville, ainsi qu’une exposition de peintures à proximité de la petite cascade, site naturel situé au cœur de l’oasis, réunissant des artistes plasticiens de la région et des invités. Un espace d’artisanat est également prévu.

Dans une déclaration au correspondant de TAP à Tozeur, le directeur du festival, Mokhles Ben Chaâbane, a annoncé la tenue d’une rencontre consacrée aux moyens de développer le festival, notamment en termes de contenu et de financement, afin de favoriser la participation d’artistes tunisiens et étrangers.

Le festival accueille également une association culturelle de Nabeul, qui organise des ateliers au profit des enfants, avec la participation des Scouts tunisiens. Selon le directeur du festival, l’objectif est de promouvoir un événement à dimension culturelle, touristique et éducative, ouvert à différentes catégories d’âge.

Des activités sont également prévues à la bibliothèque publique, ainsi que des animations en ville à l’occasion des vacances scolaires, période marquée par une affluence touristique. Des visites sont programmées au profit des invités.

Des artistes participants ont indiqué qu’ils réaliseront plusieurs fresques, dont une fresque collective sur la façade d’un bâtiment au centre-ville, ainsi que des œuvres associant des enfants. Ces initiatives visent à renforcer la présence des arts plastiques dans la région et à sensibiliser le public, notamment les jeunes.