Depuis avril dernier, la veille oasis de Tozeur connait une recrudescence inquiétante des incendies.

En effet, un incendie s’est produit, jeudi, dans quatre exploitations agricoles à Jar Abbès, selon le président du groupement local au développement agricole, Adel Maâmoun.

Deux semaines auparavant, dix exploitations agricoles de la même palmeraie ont été gravement touchées par le feu, a-t-il indiqué à l’Agence TAP.

La même source a appelé à lutter contre les risques liés aux incendies dont, notamment, l’abandon de déchets, la difficulté d’accès aux zones sinistrées et la pénurie d’eau, en vue d’assurer la durabilité des oasis et promouvoir l’agriculture dans la région.