Au gouvernorat de Kébili, l’opération d’approvisionnement en souffre mouillable pour lutter contre l’acarien du palmier dattier dans les oasis de la région a bel et bien démarré.

Le responsable de la production agricole au Commissariat régional au développement agricole, Brahim Jallouli a indiqué à l’Agence TAP que 60 tonnes de souffre sont disponibles sur le marché local pour entamer le traitement préventif des régimes de dattes conformément au protocole sanitaire édicté par le ministère de l’agriculture.

Pour bénéficier de ce produit, les agriculteurs et professionnels ayant une situation fiscale à jour sont appelés à déposer leurs demandes auprès des cellules de vulgarisation agricole, entre le 7 mai et 30 juin, conformément au circulaire publié par le ministre de l’agriculture (8 avril 2026), a-t-il ajouté.

Pour le prix du souffre mouillable (1 kg), il est fixé à 220 millimes pour les structures professionnelles, 2500 millimes pour les agriculteurs et 6900 millimes pour les entreprises et les exportateurs.

Quant au souffre mouillable (5 kg), il se vend à 210 millimes pour les structures professionnelles, 2400 millimes pour les agriculteurs et 6800 millimes pour les entreprises et les exportateurs.